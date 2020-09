Tras resolverse amparos, CFE pondrá en marcha termoeléctrica de Huexca

Your browser does not support the video tag.

Tras resolverse los dos últimos juicios de amparo de ejidatarios contra el acueducto que alimentará a la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la central será reactivada para que comience a funcionar a finales de este 2020.

Dicha planta de ciclo combinado forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el acueducto, que parte de Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros de longitud.

Este jueves al iniciar su conferencia de prensa matutina, donde el mandatario resaltó que esta planta es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ha requerido de una inversión de 20 mil millones de pesos desde que se inició en 2012, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este sentido, reiteró su postura es que, ante la oposición de grupos de ejidatarios y comunidades a que la planta fuera puesta en marcha, “no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque se trata del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”.

“Un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando terminemos nuestro mandato. No vamos a dejar un tiradero de obras, como lo que recibimos. Vamos a terminar lo que estaba iniciado de tiempo atrás, como es el caso, repito, de esta planta, de esta termoeléctrica”, destacó.

Aseguró que la conclusión de esta obra, iniciada en el sexenio pasado, “va a significar que no falte la energía eléctrica en Morelos”, pues “su capacidad se traduce en que puede alumbrarse todo el estado”.

Vale recordar que, en febrero de 2020, el gobierno federal organizó una consulta pública en Puebla, Morelos y Tlaxcala donde ganó el “sí” a que el proyecto continuará, con 59.5 por ciento. Este ejercicio no fue reconocido por todos los pueblos donde pasa el PIM.



No se afecta suministro para riego: peritos

Al detallar la ruta legal de los amparos, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), destacó que hubo peritajes que indicaron que el acueducto no iba a afectar el suministro de agua para los cultivos de la zona de Cuautla, como alegaban ejidatarios inconformes.

La funcionaria refirió que, para corroborar si había una afectación para los ejidatarios, los jueces otorgan dos suspensiones provisionales y “se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos”.

En tanto, los dos juicios de amparo vinculados con el nivel de suministro de agua para el riego se sobreseyeron en lo principal y esta resolución del juez de distrito por el Tribunal Colegiado de Circuito.

“Al no haber ninguna suspensión ya vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, Conagua procedió a otorgar permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto; por lo tanto, jurídicamente, jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto”, expuso.

Sin embargo, Sánchez Cordero no mencionó si también ya quedaron resueltos los interpuestos en al menos 11 comunidades de Puebla por donde pasa el gasoducto que alimentará a la termoeléctrica.

Al respecto, López Obrador planteó, desde agosto pasado, que, como se hizo en el caso del gasoducto Guaymas-El Oro, también en Puebla podría modificarse el trazo del que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), a fin de que no pase por las comunidades que se oponen a esta obra.