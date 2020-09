Otra vez, buscan ampliar Lomas de Angelópolis; aún quieren talar árboles

Your browser does not support the video tag.

Por segunda vez fue ingresado a la Semarnat el proyecto inmobiliario City Lomas en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, que estima la tala de al menos 12 mil 258 árboles; en febrero fue rechazado por la dependencia, pues consideró que ello alteraría la flora y fauna.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica número 32 de 2020, su promovente es nuevamente el empresario Rafael Posada Alonso; ahora el proyecto fue ingresado el pasado 3 de septiembre para su análisis de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el folio 21PU2020H0067.

Anteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió negar los permisos al considerar que el promovente no aclaró las medidas preventivas para resguardar el hábitat del lugar.

El nuevo documento ingresado a la dependencia federal indicó que indicó que se removerán 279.9 metros cúbicos de materia prima forestal, correspondiente a por lo menos 12 mil 258 individuos del estrato arbóreo.

Añadió que la obra consiste en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de un predio con una superficie total de 332.19 hectáreas, para la lotificación y urbanización.

Inversión de 529 mdp

Se señaló que en su conjunto estará constituido por nueve manzanas de uso habitacional; vialidades (siete secciones y tres glorietas) y servicios; área verde no utilizable (de conservación); protección de Derecho de Zona Federal y 10 pozos de infiltración de aguas pluviales.

La inversión requerida para la ejecución de las obras y actividades del proyecto “City Lomas Ocoyucan” asciende a un estimado de 592 millones 772 mil 906.78 pesos, del que 8.84 por ciento corresponde a la implementación de medidas de mitigación, es decir 52 millones 444 mil 906.78 pesos.

Cabe mencionar que en 2019, pobladores de Santa María Malacatepec, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, denunciaron que con base en “engaños” se vendieron 230 hectáreas del cerro Izmatl a la inmobiliaria Grupo Proyecta –quien está a cargo del proyecto City Lomas Ocoyucan— para expandir la zona residencial Lomas de Angelópolis.

Proyecto de alcantarillado en Zacapoaxtla

En otro tema, el municipio de Zacapoaxtla ingresó a la Semarnat el 8 de septiembre, con folio 21PU2020H0067, el proyecto denominado construcción del colector marginal de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, que pretenden beneficiar a las localidades de Zacapoaxtla, Comaltepec y San Francisco Zacapexpan.

De acuerdo con el promovente, para los se requerirá de una inversión de 48 millones 107 mil 938.48 pesos, dinero que, explicó, será empleado en la preparación del sitio, construcción de la red colectora alcantarillado sanitario, construcción de la obra civil y equipamiento de la Planta de tratamiento, cantidad que será suministrada por el Ejecutivo Federal a través del ayuntamiento.