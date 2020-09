Feministas cierran simbólicamente CDH en apoyo a protesta de mujeres en CNDH

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de feministas cerró simbólicamente la CDH de Puebla, en apoyo a la protesta que mujeres hacen en el organismo nacional; aprovecharon para recordar que en 2019 hubo 228 mujeres desaparecidos y en este año van 48 presuntos feminicidios.

Alrededor de las 7 y media de la mañana de este viernes llegaron las integrantes diversas organizaciones para protestar en las instalaciones de este organismo ubicado en la calle 5 Poniente y 5 Sur, en donde colocaron un tendedero con la frase “Ni una asesinada más”.

Con su tradicional pañuelos verdes y morados, las poblanas manifestaron que esta protesta es para “sumar esfuerzos” por la lucha que están haciendo madres y familiares de víctimas en “Okupa Casa de Refugio Ni una Menos” y que mantienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la capital del país.

“Estamos aquí para mostrar nuestro repudio del que han sido víctimas los diferentes colectivos feministas en los más recientes días en varios puntos del país, es una forma de respuesta ante el silencio revictimizante del Estado Mexicano”, señalaron.

En su estancia, aprovecharon para colocar en las paredes de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) fotografías con rostro de mujeres víctimas de violencia sexual, feminicidios o desaparecidas, además de pintar con negro el nombre de este organismo.

De igual forma, escribieron frases como “Ni una más” “Cómplices, nos están matando y ustedes no hacen nada”, “hijos de Barbosa”, “la CDH no me cuida, me cuidan mis amigas”, “aquí se hace lucha, aquí nadie se rinde” y “estaremos aquí para levantar la voz por las que ya no están”.

Manifestaron que van a mantener la toma simbólica hasta el mediodía de este viernes, por lo que en la esquina de la calle 5 Oriente y 5 Sur colocaron una cinta amarilla de precaución, así como letreros de clausura en la puerta principal de la CDH.

Es un reclamo a la incompetencia del Estado

“Acuerpamos su lucha, su rabia, su indignación, respaldamos sus demandas y cada una de las acciones emprendidas en su exigencia de justicia y, desde aquí, repudiamos cualquier tipo de discurso que las juzga desde una posición privilegiada y machista”, expresaron.

En entrevista, Natalia Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), indicó que esta toma simbólica también es parte de un reclamo por la “incompetencia” de las autoridades poblanas y la violencia que desde las diversas instituciones del Estado se reproduce al deslegitimar las denuncias de las mujeres.

Refirió que en Puebla existen 228 casos de mujeres que continúan desaparecidas desde 2019, al tiempo de reprochar la ineficacia de las autoridades frente a los 46 probables feminicidios ocurridos entre enero y julio de este año, y la falta de acciones para mitigar la violencia machista a la que se enfrentan todos los días las mujeres en la entidad.

“No hemos visto su trabajo de la CDH, ojalá lo hiciera, pero lo que si se ve es que se siguen reproduciendo los mecanismos para seleccionar personas acordes al poder o los partidos en turno, siguen planchando selecciones de consejeros, eso habla mucho del trabajo de la comisión y del Congreso local”, sentenció.