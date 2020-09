Ante toma de CNDH, Segob interviene para atender casos de víctimas

Your browser does not support the video tag.

Ante la toma de oficinas de la CNDH en el centro de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob intervino para atender los casos de víctimas y abrir el diálogo con los colectivos que están dentro del edificio en una acción “Okupa”.

A través de un comunicado, la dependencia federal refirió que este domingo acudieron al lugar la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, y la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montealegre Díaz.

Las autoridades reiteraron la apertura, a fin de escuchar y trabajar para y con las mujeres, así como su disposición para establecer una mesa de trabajo para revisar las peticiones y concretar una ruta para dar seguimiento a los casos de las víctimas.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a la Conavim que, como resultado de la reunión del pasado 24 de agosto entre su titular y Yesenia Zamudio Solórzano, se logró la construcción de una agenda de trabajo conjunta para el seguimiento de la investigación del caso de su hija, así como de otros 17 casos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) remarcó su respeto a la libertad de expresión y manifestación. También reconoció la gravedad de las violencias que viven las mujeres en México y refrendó su compromiso para trabajar en coordinación con autoridades federales, locales y sociedad civil para garantizar a las niñas y mujeres en el país una vida libre de violencias.

Relató que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, atendió personalmente a Silvia Castillo, madre de un joven asesinado en San Luis Potosí, y la familia Cuello Alemán, para trazar una ruta de atención a sus casos.

Afirmó que ambas familias se encuentran en un lugar seguro para el seguimiento de sus casos y abandonaron las instalaciones de la CNDH.

Cabe recordar que, desde el jueves 3 de septiembre, familiares de víctimas y colectivos de mujeres mantienen tomada la sede del Centro Histórico de la CNDH en la Ciudad México, a raíz de la protesta, un día antes, de familias víctimas de delitos contra niñas y niños en el estado de San Luis Potosí.

Algunas manifestantes han declarado a medios nacionales que se trata de una acción “Okupa”, por lo que sostienen que se mantendrán en lugar por tiempo indefinido y que en adelante será la “Casa de Refugio Ni Una Menos México” para mujeres víctimas de violencia.