Recorte en presupuesto de Puebla no frenará obras de infraestructura: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que a pesar de la baja del 5.1 por ciento que tendría Puebla para el 2021 en el presupuesto, no se verán afectados los cinco proyectos de desarrollo porque son con recursos privados y aseguró que no habrá nuevos impuestos.

En rueda de prensa, indicó que “es un momento difícil de la economía” por la situación de la pandemia del Covid-19 que se tiene, por lo que el gobierno tiene prioridades y ante esto el estado se apegará a los recursos que se tendrán para el siguiente año.

Refirió que no se quiere afectar a los poblanos, por ello es que no habrá impuestos nuevos, aunque sí se revisará la cuestión de los productos, derechos y obligaciones, pues buscarán que los el recorte que tendrá la entidad pueda ser compensado con la recaudación estatal.

“Será complicado el año que viene, el Presupuesto de Egresos vamos adecuarlo a lo que recibiremos y de la recaudación, que es donde se pueda tener mucho esmero para compensar la reducción, tenemos que poner mucho en estos rubros para tener los fondos suficientes”, pronunció.

En ese tenor, indicó que la rehabilitación del aeropuerto Hermanos Serdán, la reactivación de Ciudad Modelo, el centro de espectáculos de Cola de Lagarto, el desarrollo urbanístico de San Francisco y la Agencia Estatal de Energía siguen en marcha porque se tiene planeado que sean con capital privado.

Federación ha sido inequitativa con Puebla

Refirió que lo único que está esperando es que le den los permisos en los que se necesitan, como es en el aeropuerto para que le otorguen la operación del 51 por ciento y se pueda dar a inversionistas, mientras que, en otros como la agencia de energía, aunque hay cartas firmas para destinar recursos, están frenadas ante las acciones de la Federación de estimular la generación de energías limpias.

Asimismo, Barbosa Huerta si bien dijo que tendrán que apegarse a los recursos que tendrán, consideró que el gobierno federal “ha sido inequitativo” con Puebla, pues además del recorte en el presupuesto tampoco se contemplan obras, como fue en este año.

“Nadie puede sorprenderse de tener así los recursos, yo no soy de los que va y estira la mano, hemos planteado cosas específicas, pero algo pasa que no nos dan inversión, lo digo con toda claridad, ha habido un trato inequitativo para el estado, aunque no nos vamos a echar para atrás en estos momentos”, asentó.

El mandatario poblano comentó que su administración mantendrá los programas prioritarios que puso en marcha desde 2019, como son el combate a la inseguridad, a la pobreza, así como al desarrollo del campo como ha sido durante el presente año.

DIF retira camioneta a comuna de Ixtepec

Por otra parte, Barbosa Huerta mencionó que la camioneta del DIF estatal exhibida con cervezas la tenía a cargo el ayuntamiento de Ixtepec, por lo que ya se la retiraron y está a resguardo del organismo, ya que esas prácticas no pueden ser toleradas.

Sobre el regreso a clases presenciales, el morenista precisó que será hasta que se tengan las condiciones de seguridad y salud para ello, pues no se puede arriesgar a los alumnos a que se contagien, por lo que debe ser en semáforo verde de la pandemia.

Refirió que el secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, estimó que podría ser en noviembre, pero dejó en claro que antes de eso será evaluada esta situación y si no se puede, no lo harán.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado para todos aquellos servidores públicos que tengan intensión de participar en el proceso electoral del siguiente año para que renuncien a sus cargos como lo establece la ley, ya que no se permitirá el uso de recursos para ningún candidato y partido.