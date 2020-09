Diputados avalan eliminación del fuero presidencial; pasa a Senado

Your browser does not support the video tag.

La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero al presidente, para que pueda ser juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que pueden ser juzgados los ciudadanos; el proyecto fue remitido al Senado para su estudio y ratificación.

Con 420 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra reformas a los artículos 108 y 111 constitucional, el pleno de la cámara baja del Congreso de la Unión dio el aval.

También se incorporan delitos como el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y robo a casa-habitación.

Los diputados de oposición del PRD y PAN criticaron que la reforma realmente permita que sean juzgados los presidentes, debido a que será el Senado y la Cámara de Diputados los que llevarán el proceso y no una instancia judicial o una fiscalía de carácter autónomos.

Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, enfatizó que los presidentes tendrían que pasar por un proceso penal, como cualquier ciudadano.

“Tendríamos que decir, que, como cualquier ciudadano común, el presidente tendría que, tener la posibilidad de ser acusado por un fiscal, ante un juez, eso sucede con cualquier ciudadano que comete un delito, eso es quitar el fuero”.

Su compañero de bancada, José Elías Lixa señaló que, en los hechos, la reforma sugerida por el presidente Andrés Manuel López Obrador no implica la eliminación del fuero presidencial, debido a que, desde el inicio deberá ser aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados.

La diputada del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, hizo llamado a que el derecho a la justicia no sea moneda de cambio electoral e hizo hincapié en que deben ser juzgados los expresidentes que pudieron haber cometido delitos, como afirma constantemente el Ejecutivo federal.

El proyecto fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

Fuentes: Excélsior/Infobae