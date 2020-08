Aspirante a Sitaudi acusa a dirigente sindical de intimidación

Your browser does not support the video tag.

El candidato a líder del Sitaudi, César Orta Briones, presentará una queja ante la Comisión Electoral del sindicato y la CNDH contra el actuar dirigente, Álvaro López Vázquez, por “adelantarse” en la campaña e “intimidar” a su planilla.

Así lo señaló el aspirante de la plantilla “Renovación Sindical, quien en rueda de prensa en el zócalo de la capital, señaló que presentarán la denuncia y la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que al buscar su reelección por 6 años más, López Vázquez hizo “proselitismo” con la entrega de 3 mil 700 mochilas, los pasados 26 y 27 de agosto frente a la planta armadora.

Expuso que esto ocurrió, cuando los estatutos de la Comisión Electoral del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) determinan que el proceso de campaña debe ser entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

También, comentó que los 19 miembros de su planilla han recibido intimidación por parte del líder sindical, con frases de “qué guardadito te lo tenías” y una supuesta difamiación sobre que un miembro golpeó a un trabajador, a quien el secretario de trabajo “B”, Adrián Portillo Santamaría, “intimidó” para declarar.

“De seguir las agresiones e intimidaciones en nuestra contra, llegaremos a todas las instancias pertinentes”, comentó.

Rechaza vínculo con la CTM

Aseveró que López Vázquez inició una “guerra sucia” en la que lo relacionó con el dirigente en Puebla de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, lo cual rechazó y exhortó a este dirigente a deslindarse públicamente.

Comentó que estas “violaciones” han sido permitidas por el presidente de la Comisión Electoral, Armando Torres Cortés, a quien señaló de haber sido “impuesto” por el líder para generar una elección “a modo”.

Por lo anterior, hizo responsable tanto al dirigente como a Torres Cortés de cualquier daño psicológico, laboral o físico que sufran los integrantes de su planilla, al igual que exigió una con tienda que garantice la transparencia de las elecciones.

- Anuncio -

El pasado 30 de agosto, López Vázquez se destapó como una de las tres plantillas que competirán por la presidencia del Sitaudi; en 2014, fue elegido entre 130 empleados que entonces tenía la armadora alemana.