Inicia renovación del Sindicato de Audi México; dirigente busca reelección

Tres planillas se destaparon para competir por la presidencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) de México, incluida la del actual dirigente, Álvaro López Vázquez; el proceso electoral inició el sábado y concluye el 11 de septiembre.

El pasado viernes, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Comisión Electoral del Sitiaudi dio a conocer que, tras el proceso de registro, fueron tres planillas las que cumplieron el requisito: Renovación Sindical (color negro plata), Estabilidad Laboral y Sindicalismo para el Futuro (color rojo-gris), y Alianza Contigo (color verde-blanco).

López Vázquez compite por la planilla color rojo-gris, César Orta Briones va con la negro-plata y José Vicente Sánchez Sosa va con la verde-blanco.

Además, se detalló que las elecciones se llevarán a cabo el próximo 1 de octubre a las 5:00 horas, y se cerrará el proceso hasta el siguiente día a las 3:00 horas.

López Vázquez tomó protesta como presidente del Sitaudi en marzo de 2014, por un periodo de 6 años, quien fue elegido entre los 130 empleados con los que en ese entonces contaba la armadora alemana.

Además, se debe mencionar que el actual dirigente sindical fue parte del Sindicato de Trabajadores Independientes de Volkswagen (Sitiavw) de México, pues se desempeñó como secretario de actas hasta el año que llegó al Sitaudi.