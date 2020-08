Puebla, con semáforo naranja por Covid al menos 15 días más: SS federal

Your browser does not support the video tag.

Aunque hay una tendencia de descenso en casos, mortalidad y ocupación hospitalaria, Puebla permanecerá en la fase naranja del Semáforo Epidemiológico, que significa riesgo alto, al menos dos semanas más; en tanto, 10 entidades pasaron por primera vez al amarillo, de riesgo moderado.

Así lo muestra el pronóstico presentado este viernes como parte del informe diario sobre la pandemia de Covid-19, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, por parte de Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

De acuerdo con el documento, el semáforo, tras las reuniones entre gobernadores y gobierno federal para revisarlo, tiene ahora 10 indicadores divididos en tres tipos: tasas, proporción y tendencias.

En el caso de la entidad poblana, las tasas presentaron las siguientes cifras: 0.80, de reproducción efectiva (Rt) de Covid-19; 19.40 casos estimados activos por 100 mil habitantes; 4.80 muertos por cada 100 mil habitantes, y 9.08 hospitalizados por cada 100 mil habitantes.

Respecto a las proporciones, el porcentaje de camas generales ocupadas en los hospitales, de la Red hospitalaria para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas

Graves ( IRAG), bajó 45.2 por ciento, lo cual ubica al estado 9 puntos arriba de la media nacional.

En tanto, las camas con ventilador están ocupadas al 30.8 por ciento, es decir, por debajo del 31 por ciento de la media nacional, y la positividad al SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19, es de 40.6 por ciento.

Asimismo, en los que se refiere a tendencias, destaca que la de presentación de casos de síndrome Covid es de -0.1691; la de Mortalidad por cada 100 mil habitantes, de -0.0278, y la de personas hospitalizadas, de -0.0931.

Todos los indicadores mencionados dieron a Puebla una puntuación de 17.0, en la escala del semáforo, dos más de los 15 que la hubieran ubicado en la fase amarila.

México rebasa las 63 mil muertes a 6 meses

A nivel nacional, resaltó el hecho de que, al cumplirse este 28 de agosto 6 meses del primer caso de Covid-19 en México, el país alcanzó la cifra de 63 mil 146 muertes por el coronavirus.

El acumulado de casos positivos, desde el 28 de febrero, es de 585 mil 738, de los cuales 650 mil 862 fueron negativos. Hay 83 mil 357 casos sospechosos.

Además, se registran 64 mil 866 muertes estimadas y 404 mil 667 personas que se han recuperado.

Cabe recordar que, este viernes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que Puebla registró un aumento de contagios de Covid-19 con 275, a diferencia de los 195 que hubo el jueves, por lo que llegó a un acumulado de 28 mil 687 casos, mientras que el número de decesos fue de nueve, para un total de 3 mil 626.