El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no hay condiciones para iniciar proyectos de obra pública en Puebla, pues la prioridad es la atención de la pandemia de Covid-19, mientras que la reestructuración de la deuda de los PPS, se decidirá posteriormente.

En rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que el gobierno del estado “tiene muchas obras” que no se han podido poner en marcha por la situación que se tiene, por lo que no hay una fecha exacta para ello debido a que la crisis de salud no lo permite, pues la curva de contagios se mantiene arriba de los 300 diarios.

Refirió que a la par de esto, igual hay acciones que no se han puesto en marcha de diversos programas como el de apoyo al campo donde se estiman mil millones de pesos, así como vivienda y otras políticas públicas de su administración, las cuales “tendrán que esperar”.

“La prioridad es el tema del coronavirus, no hay otra prioridad, no hay condiciones para iniciar alguna obra, tenemos muchas cosas que no hemos puesto en marcha, pero la prioridad en este momento es el coronavirus”, reiteró el titular del poder Ejecutivo estatal.

El mandatario poblano ha mencionado en diferentes ocasiones que los cinco grandes proyectos que impulsará su administración como son Cola de Lagarto, la reactivación de Ciudad Modelo, el desarrollo inmobiliario de San Francisco, la Agencia Estatal de Energía y la rehabilitación del aeropuerto siguen en pie dado que se prevé ejecutarlos con inversión privada.

Aún sin decidir si reestructurarán deuda de PPS

En otro tema, al cuestionarlo sobre si por la situación económica en que se encuentra Puebla debido a la pandemia de Covid-19 se podría reestructurar la deuda de obras como el CIS, Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi, consideras como PPS y APP, Barbosa Huerta contestó que en su momento se tomarán esas decisiones en conjunto con el Congreso local.

En agosto pasado la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, en una de sus primeras entrevistas mencionó que se podría optar por esta medida debido a la presión económica que representan los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Público Privadas (APP), que incluyen pagos a proveedores y laudos.

Es necesario mencionar que las plataformas de Audi, ubicadas en el municipio de San José Chiapa, fueron tasadas a pagar en un periodo de 15 años, el MIB se contempló a cubrir en 23.3 años y el CIS en un lapso de 25 años.