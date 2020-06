Puebla, en primeros 10 lugares de feminicidio, extorsiones y robos: Durazo

Your browser does not support the video tag.

De enero a mayo de 2020, Puebla fue de los estados con mayor número de carpetas de investigación por feminicidios (28), robo de vehículos (3 mil 838), atracos en general (10 mil 700) y extorsiones (66), ubicándose en los lugares cuarto, sexto y décimo, respectivamente.

Así lo informó durante la conferencia presidencial matutina de este viernes, el secretario de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que adelantó cifras de la incidencia delictiva en el país recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Los estados con más feminicidios hasta mayo fueron Estado de México (47), Veracruz (36), Nuevo León y Ciudad de México (cada uno con 30), Puebla (28) y Jalisco (23).

Según este reporte, Puebla registró la cuarta mayor tasa de feminicidios a nivel nacional con 0.42 crímenes por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Colima, Morelos y Nuevo León, con 1.02, 0.78 y 0.53, respectivamente.

Como lo adelantó Ángulo 7, en los primeros cinco meses de este año autoridades poblanas documentaron 28 feminicidios, es decir 12 por ciento más que los registrados en ese mismo lapso en 2019 (25 hechos).

A nivel nacional, los feminicidios disminuyeron marginalmente un 0.7 por ciento, al pasar de 388 hasta mayo de 2019 a 385 en los primeros cinco meses de este año.

Puebla, de los estados con más robos

Respecto al robo de vehículos, los datos presentados por Durazo Montaño señalaron a Puebla como el cuarto lugar con más denuncias, siendo precedido por Estado de México (14 mil 309), Jalisco (4 mil 645) y Baja California (4 mil 299).

Por cada 100 mil ciudadanos, las mayores tasas de robo vehicular las registraron Baja California con 18.27, Estado de México con 82.1 y Puebla con 58.11.

Asimismo, las cifras de robos en general ubicaron a le entidad poblana en el sexto puesto con 10 mil 700 carpetas, mientras que Estado de México (57 mil 278), Ciudad de México (33 mil 597), Jalisco (22 mil 638), Guanajuato (15 mil 204) y Baja California (12 mil 499) estuvieron en las primeras posiciones.

Pese a que Puebla estuvo en los primeros por robos totales, su tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes fue de 162.01, esta cifra se ubicó en el lugar 16 a nivel nacional.

En extorsión, la entidad poblana ocupó el décimo lugar en el país con 1.9 por ciento de los 3 mil 347 en el país.

Los estados con más denuncias de este tipo las registraron Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, Quintana Roo, Guerrero y Querétaro, con mil 131, 330, 304, 182, 165, 146, 137, 105 y 104, respectivamente.

Cabe mencionar que, de acuerdo con datos de la FGE, en Puebla, homicidio con dolo y los robos en general disminuyeron 19.5 y 30.2 en relación con el mismo lapso de 2019, mientras que en la extorsión se mantuvo sin cambios significativos.