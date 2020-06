Your browser does not support the video tag.

La Comuna indicó que hay 14 asentamientos irregulares en el rio Alseseca, zona considerada de riesgo por deslaves, pese a que en 2019 siete personas fallecieron en Santo Tomás Chautla por tal motivo y se dijo que se regularía la situación.

En rueda de prensa virtual, el titular de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, destacó que existen 14 asentamientos irregulares en el río ya mencionado, cuyo suelo pertenece a la Federación y están catalogados como zona de riesgo.

De igual forma, precisó que han hecho las notificaciones correspondientes y que, además, ubicaron otros puntos donde se han construido alrededor de cinco casas en zonas de peligro, mismas que ya fueron clausuradas.

Resaltó que durante todo el año han realizado trabajos de mantenimiento en dichos puntos, en coordinación con el Organismo Operador del Sistema de Limpia (OOSL), en los que han retirado maleza, mientras que la próxima semana arrancarán con la extracción de escombros.

Por pertenecer a una zona de riesgo, pidió a los habitantes evitar asentamientos en las barrancas, ya que “si alguna persona llega a estar en algún punto de éstos y llega una venida muy fuerte, vamos a tener complicaciones y van a tener peligro. Lo primero es no asentarse a orillas de rio y no tirar escombros en barrancas”.

Agregó que en ríos, barrancas y vasos reguladores, existen 30 puntos de riesgo, de los cuales, en el rio San Francisco hay dos en color amarillo, dos verdes y cuatro rojos, que son Revolución Mexicana, el regulador Puente Negro, la barranca Xaltonac y Santuario; en el Alseseca, hay un punto amarillo, otro verde y ocho rojos, como Barranca Manzanilla, Xonacatepec, Vista Hermosa Álamos, la colonia Miguel Negrete, Esfuerzo Nacional y La Hacienda.

59 puntos de la ciudad propensos a inundaciones

En cuanto al Atoyac, el titular precisó ocho puntos amarillos y tres verdes, destacando que no hay rojos debido a las labores de limpieza y prevención que el ayuntamiento realizó el año pasado.

Con relación a la ciudad, subrayó que existen 59 puntos propensos a inundaciones y encharcamientos, los cuales 30 están en verde, 16 en amarillo y 13 en rojo, que son bulevar Municipio Libre, la avenida Margarita y Nacional, la 31 Poniente entre 33 y 35 Sur, Vicente Suarez en cruce con Fidel Velazquez, la China Poblana, la 16 de Septiembre y Claveles, Esteban de Antuñano con 15 de Mayo, la avenida Independencia de la 5 de Mayo, Carmen Serdán y 5 de Febrero, así como la 2 de Octubre y Sánchez Pontón.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco hizo hincapié en que los desechos recolectados en ríos, barrancas y vasos reguladores, son muebles y electrodomésticos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en éstos sitios y en la ciudad, para evitar inundaciones.

“Entre todos estos desechos que se recogen constantemente, muchos son muebles, muchos son llantas, colchones. Son electrodomésticos, desechos de los hogares, y eso no está bien. Por eso decíamos al inicio que las acciones cuando son tomadas de una manera irresponsable generan problemas para todos”, comentó.

Cabe resaltar que en consecuencia al asentamiento humano en las barrancas, el 11 de junio del 2019 siete personas fallecieron en la junta auxiliar de San Tomás de Chautla, luego del deslave de un cerro durante una intensa lluvia.

En el lugar, estaban reunidas alrededor de 11 personas para celebrar la graduación de primaria de una de las integrantes, cuando ocurrió el suceso; además, cinco personas que resultaron heridas tuvieron que ser trasladadas a hospitales.