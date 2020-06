Personal del hospital de Cholula mantiene protesta para exigir base laboral

Your browser does not support the video tag.

Sin afectar actividades, alrededor de 150 empleados de salud del Hospital de Cholula se manifiestan para exigir base, por estar en riesgo de contagio al atender a pacientes de Covid-19; algunos trabajan por contrato temporal desde hace ocho años.

Fue aproximadamente a las 12:00 horas de este lunes, cuando los empleados, en su mayoría vestidos de blanco y con cubrebocas, se manifestaron a un costado del Walmart Ciudad Judicial, a escasos diez minutos del nosocomio donde laboran, exigiendo con pancartas una solución de parte del mandatario Miguel Barbosa Huerta y de las autoridades de salud.

“Sr. Gobernador: los trabajadores de contrato adscritos al Hospital General de Cholula solicitamos basificaciones para nuestra unidad médica para así fomentar justicia, igualdad y ánimo para seguir trabajando por y para los poblanos”, rezaba en una lona.

Posteriormente cruzaron el puente de Ciudad Judicial, al grito de “¿Qué es lo que queremos? Base” y “Base sí, contratos no”, para arribar alrededor de las 12:30 al centro de salud.

Cabe destacar que el pasado domingo, este medio dio a conocer al menos 300 médicos, enfermeras y demás trabajadores de salud del Hospital de Cholula, carecen de base laboral y garantías sociales, algunos desde hace ocho años, razón por la que entregaron un documento a la oficina del gobernador, el pasado 6 de junio.

Hasta el cierre de ésta edición, alrededor de 50 trabajadores ingresaron al nosocomio para entablar dialogo con las autoridades del mismo, por lo que se espera una resolución.