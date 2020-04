Empleada de Consejo de Seguridad tendría Covid, acusan; exigen hacerle examen

Debido a que su jefa tuvo contacto con un familiar contagiado de Covid-19, empleados del Consejo Estatal de Seguridad Publica (Cecsnsp) exigieron al gobierno realizarle inmediatamente el examen, pues estarían en riesgo más de 80 empleados y sus familias.

Lo anterior, de acuerdo con un empleado que prefirió el anonimato para evitar represalias, quien señaló que Yeramel Jara León, jefa de una de las áreas, resguardó en su casa y estuvo en contacto con una tía que, el pasado 14 de abril, llegó de Estados Unidos.

Esto, indicó, para realizarse una operación en el hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) donde, por venir del extranjero, le realizaron un examen de Covid-19 donde dió positivo como persona asíntomatica.

La fuente comentó que la jefa dejó de laborar el 21 de abril, pues le comunicó a su superior que, por voluntad propia, entraría en cuarentena, ya que tuvo contacto con personal de todas las áreas

A causa de que los empleados no cuentan con seguro social por estar bajo el régimen de honorarios, explicó, Jara León no quiso realizarse la prueba debido a que «sale muy caro».

Y es que el precio por el examen de Covid-19 oscila entre los 7 mil y 8 mil 500 pesos en algunos hospitales particulares.

Por ello, mencionó que el secretario ejecutivo del Cecsnsp, Moisés Grajales Monterrosa, se comunicó con la Secretaría de Salud (SS) estatal para que acudieran al domicilio de Jara León a realizarle la prueba; no obstante, la dependencia respondió que no se la harían debido a que no existía un reporte formal.

El empleado indicó que a partir del suceso, comenzaron a darles cubrebocas y a sanitizar las áreas, acciones que el Consejo Estatal, Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no había realizado antes.

Empleados temen contagios

Comentó que a los trabajadores les preocupa la situación, pues la oficina de Jara León es contigua a diversas áreas y que hay ocasiones en que son enviados a la misma para extraer documentos de su computadora, mientras que los espacios de los analistas son de aproximadamente 4×3 metros.

Indicó que esto ha derivado en qué que otras áreas ya no quieren entrar a oficinas de quienes estuvieron en contacto con la jefa, por temor a contagio

Ante está situación, pidieron a las autoridades estatales que realicen a Jara León el examen de manera inmediata, pues estarían expuestos no solo los empleados sino también sus familias.

«Lo que nosotros queremos es que le hagan la prueba a ella para descartar y ya de ahí ponernos en cuarentena. Queremos saber si tiene o no tiene para nosotros estar más tranquilos», expresó.

No son labores esenciales, pero los obligan a trabajar

Aunado a esto, la fuente mencionó que pese a no tener una labor esencial, son obligados a trabajar en su horario habitual, a excepción de las personas vulnerables.

Dicha «inclusión» precisó, se debe a que Moisés Grajales Monterrosa, quien asumió el pasado 2 de marzo, considera que sus funciones son de seguridad pública, cuando ellos pertenecen al rubro administrativo, pues sus áreas se encargan de reportar y analizar incidencias delictivas, así como transmitir información.

Expresó su preocupación y la de sus compañeros de manifestarse abiertamente sobre el tema, ya que temen sufrir represalias en sus puestos.