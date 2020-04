Médicos ganan amparo para obtener equipo de protección por Covid-19

Un grupo de médicos del Hospital General del Norte ganó un amparo para que el gobierno estatal brinde el equipo de protección para atender a pacientes contagiados de Covid-19, ante lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que el juez se excedió, pero se acatará.

En rueda de prensa, el mandatario poblano sostuvo que la mayoría del personal que interpuso el recurso tiene más de 60 años y no acude a trabajar por ser un grupo vulnerable al virus, sumado a que no atienden de forma directa a personas con coronavirus,

El morenista manifestó que son ocho doctores, entre hombres y mujeres, los que tramitaron el amparo, cuya resolución ya fue notificada a la Secretaría de Salud (SS) y que “dice una serie de cosas”, en donde el juez de distrito “a pie juntillas” da por hecho que el personal no tiene el material necesario para realizar su labor.

Incluso, puso en duda los principios hipocráticos de los doctores, al sostener que “hay se verá cómo se resuelve” y por el contrario puso de ejemplo al personal médico que esta brindado su servicio para combatir en la pandemia y que “son dignos de reconocerlos”.

“Vamos a cumplir de manera completa y plena la suspensión provisional dictada por el juez de distrito, no estando de acuerdo y considerando que se excedió en sus atribuciones, pero vamos a cumplir, porque esos es lo que nos corresponde frente a una resolución de un juez de amparo, ya la resolución final se verá cómo queda”, pronunció.

Equipo es a personal que tiene contacto directo: SS

Incluso, Barbosa Huerta puntualizó que también un abogado particular puso a la disposición su despacho a mil pesos los amparos a nombre de particulares para que se les haga la prueba de Covid-19, pero no abundó más sobre este tema, al tiempo de pedir que no se aprovechen de la situación.

Sobre el tema, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, explicó que se tienen los insumos para atender esta contingencia, así como del equipo de protección completo, el cual sólo se otorga al personal que tiene trato directo con los pacientes enfermos de Covid-19, debido a los altos costos que representa.

Por ello, precisó que al personal médico que se encuentra en otras áreas donde no se atienden pacientes con dificultades respiratorias, si bien también cuentan con material de protección, no es de las mismas características que el otro porque no entran en contacto directo con los contagiados.