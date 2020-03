Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Sin respetar contrato, Agua de Puebla busca cortar drenaje en San Andrés

Sin respetar contrato, Agua de Puebla busca cortar drenaje en San Andrés Agua de Puebla busca cortar el drenaje al domicilio de José Luis Gordillo Ángeles, ubicado en el fraccionamiento Villa Alejandra, en San Andrés Cholula, al cual le cobra un adeudo de 68 mil 686.43 pesos por los derechos de conexión, sin respetar el contrato que tiene con el ayuntamiento. Y es que la empresa sostiene que, a partir de 2014, asumió la operación de los servicios en la zona, pero el ciudadano afirma que, desde 2013, cuando compró el predio, tiene un contrato –con número 4329— con el ayuntamiento de San Andrés sólo para la conexión al drenaje, pues no había red hídrica, y cuenta con un oficio donde la Comuna señala que no tiene adeudos. En entrevista con Ángulo 7, refirió que ni el ayuntamiento ni la empresa han respetado este contrato, pues desde septiembre de 2018 esta pretende que les pague los 68 mil 686.43 pesos por concepto de cálculo de factibilidad. Esto, a raíz de que inició los trámites para convertir su domicilio en un consultorio de podología, y pese a que, por estudio, el ayuntamiento le cobró 290 pesos. Ante esta situación, interpuso una demanda de amparo ante el juzgado octavo de distrito en la ciudad de Puebla, a fin de que se reconozca el contrato que hizo originalmente con la Comuna. No obstante, este jueves personal de la concesionaria llegó a romper la cinta asfáltica frente a su domicilio para cortarle el servicio, a lo cual se opuso y logró que desistieran. Con todo, dejaron un cartel de “clausura simbólica” para exhibir públicamente como deudor de servicios de agua y drenaje. Agua de Puebla san andres Cholula

