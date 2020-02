Mujeres convocan a paro nacional mediante #UnDíaSinNosotras para el 9 de marzo

Tras la ola de feminicidios tanto de mujeres como niñas en México, se lanzó la campaña #UnDíaSinNosotras, convocando a todas las mujeres a no salir a las calles ni para ir a trabajar, a la escuela o hacer compras, el próximo lunes 9 de marzo.

En redes sociales circula la invitación, que viene acompañada de la leyenda “el nueve ninguna se mueve”.

Además, se explica que el paro nacional es un “acto de unión, para que el resto de la sociedad y autoridades se den cuenta de que no puede seguir pasando lo que a diarios vemos en las noticias, las redes, lo que comentan en la calle, transporte, casa y trabajo, o lo que desafortunadamente ha pasado a muchas conocidas”, en alusión a la violencia de género que dicho sector vive a diario en México.

La medida causó impacto positivo, pues será una opción para visibilizar la situación en que viven la mayoría de mujeres en el país, con situaciones como acoso sexual –desde la casa, escuela, trabajo, calle y hasta en el transporte—, así como maltrato físico y emocional.

Sin embargo, algunas mujeres en redes sociales cuestionaron que aunque es buena idea, no todas pueden “darse ese lujo” de faltar al trabajo, ya que pueden perder su empleo, o si no acuden ese día simplemente no les pagan, y algunas de ellas, así como otras personas en México, viven “al día”.

Por lo anterior, quedó estipulado que aquellas mujeres que no puedan faltar a su trabajo o la escuela, porten una prenda morada y subir una foto a redes sociales, así como usar los hashtag #UnDíaSinMujeres, #UnDíaSinNosotras o #Paro9M.

Se debe señalar que durante enero, se registraron nueve feminicidios en Puebla, mientras que en 2019 fueron 84 casos.