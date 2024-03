Javier Lozano Alarcón, asesor del abanderado del PAN a la alcaldía, Mario Riestra Piña, señaló que quien se autodefine de origen indígena sin serlo para obtener una candidatura, comete un fraude a la ley. Por ello, deberá atenerse a las consecuencias que ello genere.

Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) quitó el registro de 23 perfiles de “falsos indígenas”, que fueron postulados por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Esto, tras argumentar que no lograron acreditar que pertenecían a comunidades originarias o éstas los desconocieron.

Así mismo, el panista habló si esto pone en riesgo la candidatura de Néstor Camarillo Medina al Senado, como parte de la alianza que llevan. Esto tras los cuestionamientos de que surgieron contra este, y que incluso derivó en una impugnación por MC.

Ñozano Alarcón no mencionó directamente al exdirigente estatal del PRI, ni a Genoveva Huerta Villegas y Nadia Navarro Acevedo, quienes fueron criticados por no pertenecer a comunidades indígenas y se postularon por esa vía. Sin embargo, refirió que los tres están sujetos a revisión y al escrutinio por parte del órgano electoral.

La autoridad sí está encontrando en los que se autodefinen de origen indígena sin serlo, en mi opinión, quien se haya ostentado de algo que no es y si recibe esa sanción del INE, bien merecida la va tener, Yo no me voy a formar en esa fila a sabiendas que no voy a pasar la prueba de la risa, están sujetos todos al mismo escrutinio.

Expresó el asesor del abanderado del PAN.