El candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la propuesta de Araceli Celestino Rosas para la diputación local de Tehuacán Sur fue del PT y este día dialogará con aspirantes a diputaciones locales.

En entrevista con medios de comunicación antes del conversatorio “La voz de todas” en el marco del Día Internacional de la Mujer, precisó: “es un cuadro del PT, yo soy respetuoso de los partidos”.

Respecto a los aspirantes que no quedarían para algún cargo de elección popular, dijo que este lunes se reunirá con unos 200 porque su papel es conciliar.

Hoy me reúno con cerca de 200 aspirantes para sumar, a nadie se desprecia, quisiéramos tener 2 mil quinientas candidaturas a diputaciones locales, pero no las tenemos, eso no es desprecio a nadie (…) siempre vamos a tener tendida la mano a nuestros cuadros, a todos y todas necesitamos (…) para nosotros son cuadros valiosos y que ninguno ni ninguna se quedará fuera del lado correcto de la historia y estar con Claudia Sheinbaum”.