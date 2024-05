El candidato a la alcaldía de Puebla, José Chedraui Budib, anunció que el cierre de su campaña será el sábado 25 mayo en el estadio “Hermanos Serdán”, con la visita de la abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gubernatura Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, luego de acudir al Consejo Universitario de la BUAP donde presentó su proyecto de gobierno municipal, el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” señaló que ya solo están esperando que les den a conocer la logística que se tendrá sobre el evento.

Agregó que por la mañana se tuvo una junta a la que se dio a conocer la organización, por lo que será en los siguientes días cuando se conozcan todos los detalles de quienes van a venir, es decir, que invitados especiales estarán presentes además de los candidatos.

“Será el lunes cuando tengamos ya todos la información, pero al venir Claudia Sheinbaum seguramente estaremos todos los candidatos a diputados locales, federales, un servidor, Alejandro Armenta, ya les diremos todos en estos días para que lo tengan”, expresó.

Es de mencionar que la última vez que vino a Puebla la abanderada presidencial fue el 25 de abril, en el municipio de Huauchinango, por lo que con esta visita será la tercera en los dos meses de campaña en el estado.

Además de que será previo a la elección del 2 de junio, día de la jornada electoral, al ser una de las nueve entidades en donde se renovará la gubernatura.

Revisarán contratos del ayuntamiento

Por otra parte, Chedraui Budín comentó que, de llegar al ayuntamiento de Puebla, se revisarán los contratos que se tengan por parte del gobierno municipal, a fin de verificar la forma en que se dieron, así como las cuentas públicas de todas las dependencias.

Dijo que en el caso específico de los parquímetros en el Centro Histórico se someterán a consulta con los ciudadanos para que ellos determinen si es viable que continúen o no, ya que las acciones que hagan los gobiernos deben ser consensadas con los habitantes.

Manifestó que los parquímetros no es algo nuevo, pues hay otras ciudades donde igual se tienen, pero existen condonaciones para personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que son conceptos que no se tomaron en cuenta y con esto buscarán saber si deben seguir o no.