La diputada del PAN en Puebla, Mónica Rodríguez Della Vecchia, dejó la candidatura para la diputación federal del distrito 9 en la capital por motivos personales; resaltó que mantiene sus convicciones con el partido tras su militancia en el albiazul desde hace 20 años.

En rueda de prensa este viernes 23 de febrero, la panista sostuvo que la Comisión Permanente Nacional tuvo a bien designarla en candidata a la diputación en Puebla por la vía de la representación proporcional y por mayoría relativa.

También resaltó el momento histórico que vive el país y el esfuerzo colectivo que requiere para alcanzar un México de libertades con democracia soportada en instituciones que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas y los equilibrios en el ejercicio del poder.

“Milito en Acción Nacional desde hace 20 años y mantengo mis convicciones e ideales en adhesión a mi partido. Agradezco a los integrantes de la Comisión la confianza que depositaron en mí.

Ante ello, expuso que en los últimos días le han surgido asuntos personales que requieren de su tiempo y atención. Además de que los desea disfrutar a plenitud a pesar de ser temporales, pero como estos asuntos se empalman con el tiempo de la campaña electoral.

Dichos asuntos me han colocado en una posición que no me permitirá realizar correctamente el trabajo requerido durante la campaña y como siempre he procurado realizarlo, con alta responsabilidad y el cien por ciento del mi compromiso, esto me llevó a hacer una profunda reflexión personal y he tomado una decisión responsable que en este momento hago pública.