El candidato a diputado local por el distrito 20 en Puebla de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Luis Figueroa, señaló que, en caso de ganar, cambiará la percepción sobre un legislador, porque los ciudadanos creen que no trabajan y solo van a buscar el voto en elecciones sin regresar.

En entrevista con Ángulo 7, contó que, a poco menos de un mes de terminar la campaña, va por la segunda vuelta de visitar a los electores del distrito que comprende seis juntas auxiliares, 186 colonias y 18 inspectorías, cuyo total de habitantes son 185 mil.

Refirió que en estos recorridos los habitantes manifiestan que hay un abandono en servicios municipales, desde falta de alumbrado, seguridad, pavimentación hasta de agua.

Lamentó que juntas auxiliares como San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacan, Santo Tomas Chautla, San Pedro Zacachimalpa, San Bartazar Tétela y Guadalupe Tecola.

José Luis Figueroa mencionó que la petición constante en sus recorridos es que los candidatos cuando ganan ya no regresan. Asumió el compromiso de volver.

“Otro tema en que me hacen hincapié es la inseguridad, porque no ven patrullas y policías del municipio, a lo cual hay que sumarle que no hay alumbrado”,

contó