Tras el registro de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales, el IEE de Puebla debe verificar que los partidos cumplan con perfiles plurinominales en acciones afirmativas; Morena no ha informado quiénes son a excepción de la cuota de diversidad sexual.

Para el actual proceso, el Instituto Electoral del Estado (IEE) definió la convocatoria para todos los cargos, ente ellos los candidatos que tienen que ir en las listas de representación proporcional, que son los plurinominales, aquellos que llegarán al cargo sin campañas.

Así se estableció para la acción afirmativa de personas indígenas que tienen que postular a un perfil dentro de los primeros cuatro lugares de la lista, y para los integrantes de la diversidad sexual, se tuvo que inscribir una fórmula dentro de los primeros ocho espacios.

Mientras que, para la acción afirmativa de personas con discapacidad permanente, se tuvo que registrar a un perfil dentro de los primeros ocho lugares. Estos tres casos son catalogados como grupos vulnerables a fin de reducir las brechas de desigualdad en los espacios de representación.

Revisión debe hacerse antes de iniciar campaña

Sobre este tema, el exconsejero del IEE y especialista en derecho electoral, José Luis Martínez López, en entrevista con este medio, compartió este acuerdo sobre los lineamientos para el registro de candidaturas que debe ser cumplido por los partidos.

Agregó que en 2021 se hizo una reforma en el Congreso de la Unión para las acciones afirmativas para diputados federales y senadores, aunque con aplicabilidad general.

Sin embargo, para los estados tienen que ser los Congresos locales, en este caso de Puebla, pero dicha legislación no se ha hecho, por ello es que el instituto lo tuvo que establecer en su convocatoria.

Agregó que el Consejo General del IEE como el árbitro de la contienda, se debe encargar de verificar las listas y si los partidos cumplieron, toda vez que el plazo para aprobar los registros y las candidaturas vence el 30 de marzo, un día antes del arranque de campaña.

Y es que dijo, las personas postuladas como indígenas, de la diversidad sexual y con discapacidad tendrán que comprobar la pertenencia, que en los dos últimos casos solo es con la autoadscripción y ya no será necesario algún otro requisito y en la otra los partidos políticos dentro de la documentación presentada deben incluir una constancia que lo acredite.

Acción afirmativa para personas indígenas

La acción afirmativa para el caso de las personas indígenas no solo se trata de haber nacido en alguna comunidad, sino haber hecho trabajo por los derechos de este sector, mientras que para los perfiles con discapacidad igual se debe comprobar que forman parte de este gremio.

En el caso de Morena, de acuerdo con la lista que dio a conocer la semana pasada, se postuló a Cinthya Gabriela Chumacero, quien es activista trans, en la posición ocho, con lo que se estaría cumpliendo la acción afirmativa de cuota de la diversidad sexual.

Sin embargo, el partido no ha confirmado quién va como persona con discapacidad ni indígena, pues en la lista no lo establece, por ello es que el IEE tendrá que revisar la documentación entregada para ver si cumplieron o no

No obstante, esto debe cumplir no solo Morena, sino todos los demás partidos que registraron candidatos a diputados locales como son PRI, PAN, PRD, PVEM, NA, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración y Fuerza por México, ya que la regla aplica de manera general.