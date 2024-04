El candidato a la gubernatura con el PAN, Eduardo Rivera Pérez, señaló que no se sometería a la revocación de mandato en caso de llegar a la administración estatal, además, tampoco contempla revertir la concesión de Agua de Puebla, pero si exigirá que mejore el servicio.

En entrevista, luego de acudir al “Diálogo con Candidatos 2024”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el panista sostuvo que, de ganar, tendrá un “sexenio de resultados” y ese es un tema que no trae en su agenda en caso de ser mandatario.

Sostuvo que está seguro que va ganar la elección el 2 de junio y que va hacer un mejor gobierno de los que se han tenido en el estado.

“Habría que evaluarlo, no lo traigo el agenda, yo de ganar voy a gobernar bien, no tengo absolutamente algún temor, nosotros hemos realizado una buena administración en Puebla capital que logró mejorar las cosas de cómo recibimos las cosas en el ayuntamiento”, expresó.

Al insistirle sobre si se sometería a consulta, como en su momento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que tendría que valorarlo, pues actualmente no tienen una definición, además de que “está muy tranquilo” de lo que se necesita para el estado.

#Ángulo7Informa ll El candidato a la gubernatura de #Puebla, @eduardorivera01, señaló que, de ganar la elección, no contempla llevar a cabo la revocación de mandato a la mitad del sexenio, ya que tendría una gestión de resultados, pero en dado caso, lo evaluaría.



Vía @Edd_Eddiiy — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 10, 2024

Además de no aplicar revocación, no revertirá concesión del agua

Respecto a la concesión del agua en la Angelópolis, el abanderado de la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” indicó que es un tema que ha sido “peloteado” y calificó de irrisorio que Morena y Movimiento Ciudadano estén culpando al ayuntamiento o a él de dicha responsabilidad.

Sostuvo siempre hay cosas que de pueden revisar y mejorar, pero el estatus jurídico cómo se encuentra actualmente fue una decisión que avaló el Congreso local en la que están diputados de todos los partidos y cada vez que hay elecciones se usa como bandera política.

“Me parece que de ha desvirtuado mucho este debate y lo que hay que hacer es mejorar, exigir a la empresa y lograr altas inversiones, nueva generación de agua para aminorar este problema que seguimos teniendo no solo en la capital, sino el el estado”, remarcó.

Hizo énfasis en que como parte de las acciones es mejorar el manejo de pozos en juntas auxiliares que en algunos casos son un negocio familiar, lo cual tiene que hacerse de manera coordinada con los ayuntamientos y las autoridades encargadas de este tema

Aseveró que se le tiene que exigir a la empresa que dé resultados, pues el problema de abasto en el área metropolitana, no es porque la concesionaria, el Soapap o las autoridades no quieran, sino que no hay vital líquido.

Despenalizar aborto, a cargo del Congreso

En otro tema, dijo que en la despenalización del aborto, es una decisión del Congreso y él no va a influir en eso, además de que ya hay una sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) y el está a favor de la no criminalización de los derechos de las mujeres.

Finalmente, sobre los señalamientos por la entrega de tinacos azules, comentó que él conoce a Adán Domínguez Sánchez y confía en que está actuando respetando la ley y, si hay alguien que quieran presentar una denuncia, que lo haga y las autoridades lo resolverán.