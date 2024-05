Diputados locales exigieron, por tercera vez, la comparecencia de Héctor Durán Díaz y Gustavo Gaytán Alcaraz, directores de Agua de Puebla y Soapap, respectivamente. Esto, por las constantes quejas por el mal servicio y escasez del vital líquido; no debe verse como tema electoral.

Lo anterior, durante la sesión ordinaria de este jueves, en donde legisladores de PT y PAN hicieron énfasis en que esta situación no es reciente. Pues indicaron que lleva años y en lugar de que se dé una solución, la problemática mantiene y los gobiernos solo se echan la culpa.

Por una parte, Jorge Luis Vélez Pavía, coordinador de la bancada del PT, señaló que la falta de agua es una situación que afecta a todos. Y aunque se ha exigido a la empresa que regularice el servicio y otorgue le vital líquido a través de pipas y de forma gratuita, no ha habido respuesta.

Agregó que en colonias del sur solo llega por goteo y aunque dijo que a partir de mayo se mejoraría, “solo fue una mentira”. Por esta razón llamó a ambos directivos que rindan ante el Congreso el estado en que opera la empresa y comparezcan. A fin de que expliquen cuáles son las propuestas de solución para los usuarios, sobre todo para los que pagan por adelantado.

En tanto, la diputada del PT, Miriam Ávila Peralta, manifestó que en los últimos meses recibieron quejas ciudadanas de diversas colonias. Mismas que acusan problemas como escasez, cortes frecuentes, baja presión, agua de mala calidad y una atención deficiente por parte del personal.

Además de cortes de agua sin previo aviso, afectando las actividades cotidianas, sobre las de limpieza e higiene, así como hay reportes de agua turbia y con malos olores, lo que se suma a la falta de respuesta para los usuarios. Hecho que ya generó el descontento de las personas.

Mientras que la diputada panista, Guadalupe Leal Rodríguez, criticó que se haga caso omiso. Esto, a pesar de los llamados a Soapap, como Agua de Puebla a comparecer ante el Poder Legislativo. Situación, que se encuentra generando la molestia de los ciudadanos por la nula respuesta.

Aseveró que el 60 por ciento de los poblanos de la capital se quejan de esta situación, que se suma a que colonias como Arboledas de Loma Bella cae agua contaminada, por lo que cuestiono la falta de voluntad para llamar a la empresa a que informe a los diputados lo que está haciendo.

¿Quién no quiere que comparezca en esta tribuna Soapap? quien le quede el saco o la falda que se lo ponga, porque todos hemos subido a tribuna, pero se esconde alguien no quiere que venga, cuál es el miedo y estamos aquí para exigir que vengan y explique, porque Agua de Puebla lleva años simulando que trabaja y nosotros no somos tapadera.

Expresó Leal Rodríguez.