Al visitar la junta auxiliar de San Baltazar Tetela en su día 38 de campaña, el candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, se comprometió a construir el puente que conecte a esta comunidad con la ciudad de Puebla para que los pobladores ya no estén aislados.

Acompañado del abanderado a la alcaldía de la capital, José “Pepe” Chedraui Budib, el morenista recriminó que el gobierno municipal actual del PAN diga que no tienen dinero para este proyecto, pero se gaste 50 millones de pesos para la organización de un torneo de fútbol.

En entrevista, dijo que “es una vergüenza” que no se pueda hacer un puente y que eso tenga aislado a una comunidad en la capital del estado, pues “solo un gobierno corrupto e insensible” hace eso, pero destine muchos millones de pesos para promocionar la imagen de políticos.

“A mí sí me da coraje que no lo hayan podido resolver, Pepe Chedraui y yo vamos a proyectar el puente que necesita Tetela, no es posible que les digan que no hay dinero para eso, es injusto, cuando vengan los azulejos a pedirles el voto, pregúnteles por qué no lo hicieron”, expresó.