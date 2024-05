Paola Tanus Álvarez acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de no querer quitar a su expareja, Gabriel Alberto Cortés Gamboa, de la planilla de regidores de Rafael Cañedo, abanderado a la alcaldía de Puebla, por ser denunciado de agredir físicamente a la hija de ambos.

Indicó que independientemente al proceso legal que tiene con el papá de su hija por la custodia legal, el partido naranja se debe pronunciar a favor y no permitir que se tenga a una persona con aspiraciones políticas cuando hay un juicio.

Lamentó que la postura de Movimiento Ciudadano sea que no puede privarle de sus derechos políticos a Cortés Gamboa, mientras no haya una sentencia, aun cuando no haya posibilidades para ese partido en la contienda por la alcaldía de Puebla.

Tanus acusa inconsistencias en Juzgado Sexto

Sobre el proceso legal, Tanus Álvarez acusó inconsistencias en el Juzgado Sexto de lo Familiar, ya que han cambiado en más de cuatro ocasiones al titular que lleva el proceso de custodia de su hija menor, ya que se ha venido fallando a favor de su expareja.

Aseguró que cuenta con pruebas sobre las agresiones físicas a su hija por parte del papa, incluso, denunció al hermano de éste por ataques sexuales a la menor.

Señaló que el candidato a regidor de MC tiene un nivel alto de influencias para salir bien librado de las cuatro denuncias en su contra.

Además, dijo que su expareja ha venido manipulando la situación a su favor y afectando psicológicamente a su hija, a quien sustrajo de la guardería donde estaba.

Esto, cuando cuando la menor tenía tres años de edad, partiendo de ahí la batalla legal por la custodia.