Tras la detención de tres policías estatales, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que en caso de que sean responsables de lo que se les acusa, se les aplicará todo el peso de la ley, pues quien incurre en acciones irregulares y delictivas es un delincuente.

En entrevista, luego de encabezar la Jornada Diferente en la unidad habitacional La Margarita, el mandatario manifestó su respaldo total a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que destacó son “padres y madres de familia honorables”.

Sin embargo, lamentó los hechos donde se vieron involucrados tres elementos de la Policía Estatal presuntamente detenidos por el robo de un camión, por lo que reitero que todos aquellos elementos que incurren en irregularidades no son policías, sino delincuentes.

Es un tema del que estamos muy atentos y se tienen que hacer las depuraciones que sean necesarias, quien cometa un mal uso del ejercicio de su cargo, por supuesto que tendrá todas las responsabilidades y compromisos, una vez que se compruebe si con culpables, todo el peso de la ley, no hay vuelta de hoja para ello», remarcó.

En ese tenor, descartó que se requiera hacer una limpia en la dependencia, pues no por uno elementos todos los demás, además de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna realizará revisiones al interior de la corporación y en caso de detectar alguna conducta irregular se realizan las depuraciones necesarias.

Agregó que en conjunto con la Federación, los ayuntamientos y sus policías municipales trabajan en una estrategia conjunta para reforzar la seguridad pública

Y es que el miércoles pasado fueron detenidos tres elementos estatales a la altura de Haras, al ser relacionados con el robo de un camión sobre el Periférico Ecológico, los cuáles fueron puesto a disposición de la autoridad judicial.

Confía que se apruebe acuerdo de sindicato y Audi

En otro tema, Céspedes Peregrina confío en que con la segunda propuesta de la empresa Audi y el sindicato, para el aumento del 10.2 por ciento global la huelga pueda terminar para que sigan llegando más inversiones a Puebla y se mantenga la estabilidad laboral.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que con este nuevo acuerdo, 7 por ciento al salario y 3.2 por ciento a prestaciones tendrá que existir una mejor relación entre la empresa y la base trabajadora, ya que la firma de los cuatro aros se ha mostrado en la disposición de dialogar y negociar.

Espero que ya con esto lleguen a buen acuerdo, que la empresa y los sindicatos siempre el respeto total al trabajo que hacen desde el ámbito laboral, que esto permita que sigan llegando más inversiones», remarcó.

En ese tenor, cuestionado sobre si considera que, con este aumento se tendría un salario digno a los empleados, el gobernador evitó opinar sobre ello, pues es un tema externo a su gobierno. «No me toca a mí considerar, quiero ser muy respetuoso de esto, es un ámbito federal, no me compete a mí»,

Cabe mencionar que dicho aumento será sometido a votación de los obreros el domingo 18 de febrero, a partir de las 8 y media de la mañana y hasta las 9 de la noche en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).