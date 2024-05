Ser mamá te cambia la vida y sobre todo cuando se es joven, pero genera un sentimiento muy bonito, con responsabilidad afectiva hacía una persona que se vuelve una prioridad y que con el tiempo se adquiere experiencia, pues no hay una edad para estar lista y tener hijos, coincidieron poblanas por el día de las madres.

Así lo consideraron, en un sondeo realizado por este medio, mamás poblanas jóvenes, en el marco de la celebración este viernes 10 de Mayo, en el que coincidieron que los tiempos han cambiado y la forma en la que la educaron es la misma que aplican con sus hijos.

Para Mayra Flores, quien tiene 31 años y un hijo de año y medio, dijo que ser madre joven significa una gran responsabilidad, sobre todo en un momento en el que sigue habiendo muchos embarazos adolescentes, aunque igual hay mujeres que ya no tienen entre sus prioridades la maternidad.

#Ángulo7Informa ll Para Karina, de 35 años y una niña de 3, ser mamá le ha permitido conocerse mejor como mujer, pero a su vez una gran responsabilidad para cuidar de ella y darle tiempo de calidad, que fue una de las cosas que le enseñó a ella su mamá.



Señaló que el tiempo de calidad es algo de lo que le enseñó su mamá y ahora lo hace ella con su hijo, “ahora somos más conscientes de lo importante del desarrollo emocional de los niños prestamos más atención a detalles como el juego”. Dijo su esposo le ayuda en todo.

Día de las madres: para Itzel, maternidad, lo más bonito

Por su parte, Itzel, de 39 años y una hija de 12, dijo que ser mamá es lo más bonito que le ha pasado, al considerar que la educación que le está dando a su hija es diferente a la que le dieron sus papás, ya que también los tiempos han cambiado.

Contó que trata de que haya mayor comunicación y que su hija tenga la libertad de decidir y de opinar, ya que antes no se hacía y con eso darle todo tipo de herramientas que ella no tuve de pequeña, pues puso de ejemplo que a ella no le dejaban elegir qué ponerse.

“La educación es totalmente diferente, la que aplicó mi mamá conmigo y aunque mi hija vive con una relación de padres separados, convive con los dos, pasa tiempo con ella y conmigo, yo la noto totalmente diferente a mi edad, pero por eso trato de darles herramientas para que sea una mujer independiente”. Itzel

Paulina fue mamá a los 18

En tanto, Paulina, que a sus 37 años es mamá de un joven de 19 y una niña de 11, comentó que ser mamá joven tiene sus pros y contras, pues hay quienes dicen que no se disfruta de la vida, pero ahora con su hijo mayor puede incluso hasta salir con él a algún lado, lo cual disfruta mucho.

“Fue frustrante al principio porque dices no, wey, la vida ya se acabó, ya te moriste socialmente, solo vas a vivir para tus hijos, pero no paso así, yo seguí estudiando, hice alguna pausa, pero no extrañe tanto eso, ahora puedo ir a los eventos de mi hijo, porque imagínate si lo tiene a los 40 años, cuando tenga 10 vas a tener 50 y así”. Paulina

Comentó que su pareja se involucra en el cuidado de los dos, aunque a veces le brota el “chip machista” de que tendría que hacerlo ella por ser mujer. “Es una guerra social, emocional y mental”, pero hizo énfasis en que no he tenido mayores problemas por este tema.

El tanto, para Maricela ser mamá es como un reto a cualquier edad y más joven, pero permite ver cosas más actualizadas para enseñarle a sus hijos y no como vivió ella. Además, cuando ellos crezcan aún tendrá edad para salir juntos, lo cual le ha dejado una “experiencia muy bonita”.

Al afirmar que los hijos “llenan de vida”, con 31 años y trabajadora de oficina, tiene una niña de 6 años y una bebé de año y medio, dijo que la relación con su pareja es buena y entre los dos se apoyan en el cuidado de los infantes. “A veces hay que jalarle las orejas, pero es normal, nadie nace sabiendo ser mamá o papá”.

Me ha permitido conocerme como mujer: Karina

Por su parte, Karina, que es trabajadora del ayuntamiento, catalogó esta etapa como la más bonita de su vida, pues jamás imaginó que ser mamá le iba a permitir conocerse más como mujer y desarrollar sus hábitos sentimentales, pues ahora como madre “ha conocido lo que es el amor verdadero”.

Con 35 años y una niña de 3, dijo que prácticamente ha criado a su hija sola, pues se separó del papá a los ocho meses y aunque sí la apoyó en el tema económico, no así en el día a día. Por ello es que su mamá, es decir, la abuela de la menor, es la que la ayuda a cuidarla o recogerla de la guardería cuando ella sale a trabajar.

“Cosas que me enseñó mi mamá las aplico como decir por favor y gracias, pero ya algo más como el tema del empoderamiento lo estoy haciendo yo, saberse defender, porque es niña y va tener que enfrentar situaciones complejas, porqué no se ha logrado la igualdad y ella se ha tener que abrir paso y yo quiero darle las herramientas” Karina

Finalmente, Alejandra de 33 años y con dos hijas, una de 7 y otra de 5 años, comentó que para ella ser mamá significa una responsabilidad muy grande, pues como mujer es un cambio de vida radical, pero con emociones muy bonitas de ver como crecen, desde que nacen.

Manifestó que pese a eso, “se hace con mucho amor” y junto con su esposo se apoyan el uno al otro, para ir a dejarlas a la escuela, recogerlas, bañarlas y darles de comer, ya que si bien hay cosas que aprendió de su mamá, hay otras que han optado por aprenderlas.