Helena Monzón, hermana de la víctima de feminicidio, Cecilia Monzón Pérez, denunció el trato privilegiado que le han otorgado a Javier López Zavala, expriista y candidato a la alcaldía de Puebla, luego de que al final de las audiencias tiene permitida la visita de un familiar.

A través de la cuenta de X antes tuiter, la hermana de la activista indicó que en las cuatro sesiones de juicio oral por violencia familiar por el caso Cecilia Monzón, Javier N. ha tenido la visita de familiares al terminar cada sesión.

“Le están dando ciertas concesiones que no son otra cosa que un privilegio, porque se le sigue permitiendo la realización de visitas familiares en Ciudad Judicial, que en el marco penitenciario no le asiste, pues no es una sala de reuniones privadas con sus familiares”

De las visitas familiares que recibe Javier N en Sala judicial.



En cada una de las 4 sesiones de juicio se le ha permitido la visita de familiares al terminar cada sesión.



Esas visitas NO SON UN DERECHO, ES UN PRIVILEGIO



Así lo he manifestado HOY.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻 pic.twitter.com/2hrq7AVbjO — Helena Monzón (@Helena_Monzon) May 2, 2024

Reiteró que no hay ningún derecho penitenciario ni ningún derecho procesal que dé lugar a lo que se está haciendo.

Señaló que en todas las audiencias que se han llevado a cabo contra el feminicida, la defensa se ha concretado en preguntar reiteraciones. Además de que algunas objeciones de su calidad se admiten y otros no.

“Todas estas reiteraciones y reiteraciones por parte de la defensa denotan una serie de inconsistencias en el marco legal de México”.

En continuidad al caso, detalló que la próxima audiencia tendrá lugar el lunes 13 de mayo con la presencia de Javier N.

Es de recodar que luego de que Helena Monzón Pérez fue revictimizada en el juicio oral del 23 de abril por el feminicidio de su hermana, solicitó al juzgado seguir el proceso contra López Zavala, de manera remota. La familia Monzón Pérez seguirá el juicio del 24 de abril desde España.