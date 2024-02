El gobierno de Puebla revisará el contrato con la empresa Traffic Ligh para ampliar el alumbrado público en el Periférico Ecológico, pues está “muy acotado” y no contempla en su totalidad la atención cada vez que se reporta la falta del mismo.

Así lo señaló, en rueda de prensa este lunes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien agregó que es un contrato que se hizo de manera bianual, pero tiene limitaciones las cuales se deben analizar para poder modificarlo en las siguientes semanas.

Esto igual ante los constantes reportes de automovilistas poblanos sobre la falta de alumbrado en algunos tramos del Periférico como el que va del penal de San Miguel hasta el puente de Valsequillo, no se tiene alumbrado y optan por irse por otras vías para evitar algún riesgo.

Por ello, el titular del Poder Ejecutivo dijo se está revisando el contrato para poder ampliarlo, ya que es uno que se contempló como bianual, pero muy limitado sin un proceso que permitiera que la empresa tuviera la holgura para cubrir la demanda que se requiere.

El tema de Traffic Ligt le dieron un contrato muy acortado, muy limitado lo que hace que, has de cuenta, si tienen una demanda, por decirte algo, de 30 postes, nomás le pidieron en el contrato atender cinco, cosa que hace que se lo acaben a la brevedad posible y ya no puedan dar mayor servicio porque no está en el contrato y lógicamente no está en su costo”, expresó.