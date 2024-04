Al afirmar que el homicidio de cuatro policías estatales en Chignahuapan no quedará impune, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que el municipio es un foco de atención y tachó el ayuntamiento de ser omiso en presentar información de lo que sucede.

En rueda de prensa este lunes, el mandatario poblano sostuvo que se trabaja de manera coordinada entre los tres órdenes gobiernos para mantener la paz y tranquilidad, pero todos deben de poner de su parte, pues la omisión también puede ser un delito de las autoridades.

“Tengan la certeza de que recibirán el respaldo y apoyo del gobierno del Estado, no descansaremos hasta hacer justicia y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano, les aseguro que no habrá impunidad y daremos con los responsables”, expresó.

Manifestó que la colaboración y unidad son necesarias para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, pero se debe trabajar en conjunto para combatir la delincuencia, por ello es que en este municipio se está atendiendo la situación ante los hechos ocurridos.

Refirió que en el municipio se han atendido hechos como el del domingo, también el que acudió en la zona conocida como El Paredón y hecho con ministeriales, pero la única vez en que el ayuntamiento pidió ayuda al estado de dio una agresión de un familiar de un candidato.

Dijo que no se quieren lavar las manos, pero es importante que los municipios asuman su responsabilidad, ya que lao omisión también es delito y es importante que revisen cuál es la productividad que se tiene en las policías, pues como estado han pedido que atiendan la flagrancia y la prevención.

“Claro que es un punto de atención, pero sí me es oportuno hacer un llamado a los municipios, entendernos que haya algunos que esté rebasados, pero eso no quiere decir que no manden información acá, que pidan ayuda, en el caso de Chignahuapan no tenemos reportes de nada en ese aspecto”, remarcó.