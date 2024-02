En gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, inauguraron la Unidad de Oftalmología en Cholula, con un costo de 130 millones de pesos para dar atención a pacientes de Puebla y otros estados evitando gastos de traslado y tiempo.

Previo al acto protocolario, el mandatario poblano y el funcionario federal realizaron un recorrido al interior de la unidad para verificar su funcionalidad, en la que se dará atención de manera gratuita y que forma parte de los proyectos por la transición al modelo de salud IMSS-Bienestar.

En su turno, el gobernador señaló que con esto se amplía el acceso a los servicios de salud, lo cual “no sólo es un derecho sino una obligación de todo gobierno”, ya que los pacientes que necesitan alguna atención especializada tenían que trasladarse a la Ciudad de México.

Hizo énfasis en que el modernizar, rehabilitar y construir hospitales, así como centros de salud debe ser una constante porque contribuye a que millones de personas tengan espacios para atenderse y tener una mejor condición de vida, que ews una de las prioridades de la cuarta transformación.

No es un sueño, no es una fumada, no es una idea guajira, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe y conoce perfectamente bien de qué está hecho el sector salud, por eso genera un tema de equilibrio y de mejores condiciones para los mexicanos”, expresó.