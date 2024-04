Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, iniciaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes del 2 de junio.

Luego de realizar una marcha por la Ciudad de México, como parte de la 115 Acción Global por Ayotzinapa, iniciaron un mitin donde demandaron conocer los avances en la investigación.

Además, demandaron que el ejército entregue los 866 folios de archivos que consideran fundamentales para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Pues de acuerdo con los familiares de los normalistas, estos podrían conducir a abrir nuevas líneas de investigación sobre los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por ello, prevén mantener el plantón hasta el 1 de mayo, cuando realicen una movilización en Guerrero y en la Ciudad de México

“Le decimos al presidente que no estamos de acuerdo con lo que expone desde su mañanera, que la reunión tiene que llevarse a cabo después de las votaciones; y como lo hemos dicho, no somos actores políticos, no estamos a favor de algún partido, sino de que haya justicia”.

Melitón Ortega, vocero de las familias