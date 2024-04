Un grupo de 6 profesores despedidos por oponerse a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto aún no han sido reinstalados, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, además unos 20 han sido objetos de injusticias relativas a falta de pago y violación a sus derechos laborales.

Estos docentes forman parte del Congreso Nacional de Bases (CNB), una organización magisterial que se constituye en 2008 y que a su vez es una corriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Entre los docentes despedidos está Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz, quien a su vez es uno de los tres secretarios generales. Asimismo, están Rosa María Córdova Rodríguez, Reyna Saucedo Mendieta, María Ángeles Domínguez Gómez y Eusebia Hernández Velázquez. Todos son de origen queretano y tuvieron un papel preponderante contra la reforma educativa de 2013.

Mientras que las otras incidencias que los maestros califican como “graves” tienen que ver porque solo recontrataron sin pagar los salarios caídos. Además de que hubo cambios de adscripciones y suspensiones de pago.

Por estas razones, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en lucha del CNB tiene un plantón en el zócalo de la Ciudad de México desde el 16 de febrero, cumpliendo este miércoles 48 días.

En entrevista, los maestros afectados señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solo les dice que están analizando los casos.

La primera vez que los recibió Mario Lugo, director de Relaciones Laborales, fue el 22 de febrero y aunque se comprometió a dar una respuesta en 15 días. Sin embargo, no hubo respuesta por ello hicieron una protesta frente a la oficinas de la SEP, localizadas en Coyoacán.

Ahí se comprometieron a reuniones tripartitas (SEP federal, entidad y los afectados) el 25, 26 y 27 del mes pasado, pero no se llevaron a cabo.

El lunes 1 de abril les notificaron que este jueves los reciben por la tarde, pero tienen temor de que les “vuelvan a dar largar”.

Sánchez Sáenz, quien trabajaba en la secundaria “De las Américas”, fue despedido el 4 de mayo de 2016. El pretexto fue que faltó los días 11, 13, 20, 21, 25, 26 y 27 de abril, además de 2, 3 y 4 de mayo de ese año. No obstante, en las listas que mostraron a esta reportera se puede ver que ello es falso.

Estas listas las integran en el expediente de la maestra Córdova Rodríguez y no en el mío (…) la Usebeq que acusa debe probar las faltas, pero nunca lo ha hecho ni integran estas listas porque se prueba que no falté.

Sánchez Sáenz aseguró que su despido fue político por oponerse a la reforma educativa peñista que implicaba una evaluación punitiva y unilateral.

En tanto, el caso de Córdova Rodríguez también fue despedida en el mismo año con la justificación de faltas. También, ha demostrado con las listas que ello es falso.

Ambos casos siguen en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en etapa probatoria.

En tanto, la maestra de primaria Saucedo Mendieta fue despedida el 15 marzo de 2018. Esta fue acusada, después de 36 años de servicio, de maltrato a dos alumnos. El primer caso por cortar el cabello de una alumna y el otro por patear a un estudiante.

“Yo era un referente de lucha en las escuelas de San Juan del Río (…) como yo llego temprano y trabajo, no pudieron acusarme laboralmente y maquilaron mi despido (…) primero, señalaron, a través de padres de familia, que le corté el pelo a una alumna y como no pudieron con ello, a finales del curso, en junio, señalaron que pateé a un estudiante (…) nada de lo que me acusaron es cierto, los padres que acusaron nunca presentaron denuncias ante la Fiscalía”.