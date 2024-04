El líder de la Agrupación de Comerciantes y Prestadores de Servicios, Antonio Ortega Castillo, Máximo Ortega Mello y, empresarios respaldaron el proyecto de Tonantzin Fernández, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula. Durante el evento, Max Ortega señaló que pese a que en el pasado, no compartían una misma visión, hoy, el objetivo de generar mejores condiciones para los cholultecas, así como los comerciantes y empresarios del municipio, lo ha llevado a unir esfuerzos. "Es momento de que alcemos la voz y caminemos juntos (...) este acuerdo tiene como objeto beneficiar a las y los comerciantes y empresarios del municipio, a 33 años de existencia de la agrupación, nos unimos por un proyecto que tiene el compromiso de una mejora para San Pedro Cholula", aseveró. Por su parte, Tonantzin Fernández agradeció el respaldo de la agrupación, a través de Max Ortega, pues, uno de los sectores más importantes de su administración serán los comerciantes y empresarios cholultecas, al tiempo de reconocer el valor de esta unión en pro de generar mejores condiciones para las y los cholultecas. "Me siento muy contenta y agradecida con ustedes por esta unión a favor de la Cuarta Transformación; para nosotros, los comerciantes serán pieza angular de nuestro gobierno, por ello, los exhorto trabajar mano a mano y garantizar que los temas de Protección Civil no sean causa de extorsión para ustedes", sentenció. Bajo esa premisa, garantizó el trabajo conjunto con Max Ortega para trabajar en favor de los comerciantes y de los que menos tienen, "desde el gobierno municipal, trabajaremos coordinados, además, con el gobierno estatal y federal para lograr que San Pedro Cholula se vuelva el destino turístico más importante del estado de Puebla". Cabe mencionar que también se contó con la presencia de comerciantes y empresarios como Araceli Gómez, Julio Damián, Leonel Hernández, Brenda Asomoza, María del Rosario García Asomoza, Juan Ramiro Pérez, entre otros, así como Liz Minto y Leticia Espinosa. Credito: Especial