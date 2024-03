La Liga MX vivió un momento histórico y revolucionario en el 2004. Y es que en dicho año, Virginia “Vicky” Tovar Díaz se convirtió en la primera mujer árbitro en silbar en un partido oficial varonil de la primera división mexicana.

Corría el Clausura 2004 de la Liga MX. La Comisión de Árbitros sorprendió designando a Virginia Tovar Díaz como jueza central para el duelo de fecha 6, Irapuato contra Club América. Este partido tendría lugar en el Estadio Sergio León Chávez, un 22 de febrero.

Cabe señalar que Tova Díaz tenía la experiencia en divisiones inferiores y a nivel internacional en el Mundial Femenil de 1999. Incluso, cabe señalar que su debut se daría una semana antes, en el duelo entre Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e Irapuato. Sin embargo, la directiva “Felina” se negó a que una mujer llevará su partido.

Con relación al encuentro de Irapuato y América, previo al juego, Tovar Díaz recibió un obsequio por la ocasión de parte del americanista, Pavel Pardo.

En cuanto a su actuación, Tova Díaz estuvo sumamente activa con las tarjetas. La árbitra amonestó a cinco jugadores de “Los Freseros” y uno más de “Las Águilas”. Además, mostró dos tarjetas rojas, expulsando a Rónald Gómez del Irapuato, y a José Mendoza del América. Mientras tanto, el marcador finalizó con triunfo 2-1 de los de Guanajuato.

Día internacional de la mujer hace 20 años Virginia Tovar pitaba el primer encuentro dirigido por una mujer como juez central. Fue un Irapuato vs América, donde ganó la escuadra fresera 2 a 1#8M #8deMarzo #DiadelaMujer

Sportiva Vintage pic.twitter.com/UPDbwvK7hM — Sportiva Vintage (@SportivaVintage) March 8, 2024

Virginia Tovar, víctima del machismo de Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti

Cabe señalar que una de las anécdotas que dejó el primer partido de Tovar Díaz involucró un acto de machismo contra ella. Y es que el camiseta 10 del América en ese juego, Cuauhtémoc Blanco le recriminó sus decisiones. Sin embargo, al hacerlo, le pidió que dejara su trabajo y se fuera “lavar platos”.

“Cuando marcó el final del partido, veo que vienen Cuauhtémoc con una cara de muy pocos amigos y dije: ‘me va a mentar la madre’. Pero debido a que había mucha prensa alrededor de mí, no alcanzó a llegar y después les dijo a ellos que me fuera a lavar los trastes”, comentó Tovar Díaz.

No obstante, este no sería el único caso. Y es que declaró que en posteriores juegos vivió una situación similar, ahora con Jared Borgetti, delantero en aquel entonces del Santos Laguna. Tovar Díaz aseguró que todavía no iniciaba el partido que iba dirigir, y hoy exfutbolista le dijo: “¿Para qué la mandan, mija?… Si no tiene capacidad?”.

Machismo le cerró las puertas a las mujeres árbitros en el fútbol

Tras el duelo entre Irapuato y América, Tovar Díaz únicamente volvió a dirigir en tres juegos más de primera división. Estos partidos fueron Querétaro contra Necaxa, Pachuca contra Santos y Jaguares de Chiapas contra Tiburones de Veracruz.

Posteriormente, tendría mayor actividad en la Primera “A”, hoy conocida como Liga de Expansión MX. Ahí, en 2008, en el juego Lobos Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Cruz Azul Hidalgo, puso fin a su carrera profesional.

Sin embargo, tras su retiro, Tovar Díaz manifestó que, a pesar de su hazaña, como la primera mujer árbitra de la Liga MX, el machismo le impidió continuar con su carrera. Y no solo eso, sino que también esta situación le cerró la puerta durante años a más mujeres árbitros en la liga. Incluso, aseguró que ni siquiera contaba con el apoyo de Aarón Padilla, dirigente de la Comisión de Árbitros en esos años.

Cabe señalar que no será sino hasta este 2024, que en el partido entre Club Pachuca y Querétaro Fútbol Club, tras 20 años, otra vez una mujer será árbitro central de un juego varonil de la Liga MX. Para ello, Katia Itzel García Mendoza tomará la responsabilidad de las acciones del partido que se disputará este sábado 9 de marzo, a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo.