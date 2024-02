Los Jefes de Kansas City ganaron el Super Bowl LVIII y se coronaron bicampeones de la National Football League (NFL). El equipo de Patrick Mahomes vino de atrás en un duelo de defensivas para sobreponerse a los 49’s de San Francisco en tiempos extras.

Este domingo 11 de febrero, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, la NFL vivió la emoción del Super Bowl LVIII, mismo que definiría al campeón de su temporada 2023. Para este duelo llegaban como contendientes los 49’s de San Francisco, como campeón de la Conferencia Nacional; y los Jefes de Kansas, campeones de la Conferencia Americana, y campeones defensores de la NFL.

El partido inició con las defensivas luciéndose en el primer cuarto. Y es que mientras Kansas incluso provocó un balón suelto en la primera secuencia del juego, San Francisco tampoco se quedó evitando la suma de puntos.

Jake Moody drills a 55-yard field goal, the longest FG in Super Bowl history.







Fue hasta el segundo cuarto que finalmente se abrió el marcador. Para ello, Jake Moody tuvo que hacer historia pateando el gol de campo más largo de un Super Bowl, de 55 yardas, para el 3-0. A favor de los «Niners». Y luego, con una jugada de engaño, Christian McCaffrey aumentó la ventaja a 10-0. Previo al descanso, Kansas solo recortó la diferencia a 10-3 con un gol de campo.

Show de medio tiempo del Super Bowl

Para el entretiempo, Usher Raymond IV, mejor conocido simplemente como Usher, se encargó de brindarle la música al emparrillado. Y con canciones cómo Caught Up, U Don’t Have To Call, Superstar, Love In This Club, If I Ain’t Got You, My Boo, Confessions Part II, Burn y la colaboración de Alicia Keys, will.i.am, Ludacris, H.E.R. y Lil Jon; las gradas bailaron al ritmo del show del Descanso.

Tercer y cuarto cuarto

Para el tercer episodio, Kansas fue menos a más. Y es que tras una intercepción, primero, Harrison Butker acercó a los Jefes 10-6 rompiendo el récord de Moody, con un gol de campo de 57 yardas. Y luego, Patrick Mahomes encontraría a Marquez Valdes-Scantling para darle la vuelta a las cosas, con el 10-13 a favor de Kansas.

Para el cuarto y último episodio, San Francisco volvió a ponerse arriba con una anotación de Jauan Jennings a pase de Brock Purdy. Sin embargo, la conversión sería fallida y el marcador quedaría en 16-13. Es así que tras un gol de campo por bando, Kansas llegaría a los últimos 2 minutos abajo por 19-16, consiguiendo sobre el cierre, de los pies de Butker, los 3 puntos faltantes para el empate 19-19 que mandaba al alargue.

Tiempos Extras

Para los tiempos extras, San Francisco arrancó con la ofensiva, pero solo sumó de a 3, para el 22-13 a favor de los 49’s. No obstante, en su oportunidad de respuesta, Kansas no perdonó y con un pase de Mahomes a Mecole Hardman, concretó el touchdown de la victoria, con un 22-25 en el marcador final.

THE CHIEFS ARE BACK-TO-BACK SUPER BOWL CHAMPIONS!

De esta manera, Kansas ganó el Super Bowl por cuarta ocasión en su historia y se convirtió en el primer bicampeón de la NFL desde los Patriotas de Nueva Inglaterra del 2005. Además, Mahomes alcanzó su tercer anillo de campeón en su carrera, en un lapso de solo 5 años.