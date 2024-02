La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) reveló públicamente los audios del Video Assistant Referee (VAR), ante la polémica por el penal que se marcó de último minuto a favor del Club América ante el Club León, mismo que influyó en el marcador final.

Durante la última jornada de la Liga MX, la fecha 6 del Clausura 2024, la polémica arbitral se hizo presente otra vez. Y es que durante el agregado de la visita del América al León, luego de una revisión, los jueces del encuentro sancionaron un penal para “Los Azulcremas” por mano de Stiven Barreiro. Tras ello, Jonathan ”Cabecita” Rodríguez, al minuto 90+8, convertiría el único gol del cotejo, poniendo el 0-1 del triunfo del América.

11 pasos que marcaron la victoria🏅 pic.twitter.com/ZPQIyfeMlw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 11, 2024

Sin embargo, esta situación provocó controversia con relación a la decisión de los árbitros. Es por ello que a través de sus redes sociales, la FMF reveló un metraje con los audios del VAR y la explicación de lo que ocurrió en la jugada en cuestión. Esto, con la finalidad ofrecerle “transparencia” al aficionado respecto al arbitraje de la liga.

En el video publicado, se observa las cámaras del VAR, así como la voz del encargado del mismo, Brian Omar González, checando la repetición, y la conversación que tuvo con el juez central, Marco Antonio Ortiz Nava, en el momento.

¿Qué se dijo en el VAR?

En el video publicado se escucha primero a Marco Ortiz diciendo que no había visto falta: “Veo una mano de referencia, no veo nada malo«, señala. Tras varios segundos de análisis, Brian González comenta desde el VAR: «Ahí es más cabeza y no está clara la mano” y le pide a Ortiz más tiempo para corroborar.

No obstante, luego de una segunda revisión de la jugada, González rectifica señalando: «Esta sí es mano mano«, acto seguido llama a Ortiz para que acuda a la pantalla del VAR en campo.

#VARLigaMX | J6 | Audios y video de la jugada de la jornada, listos ✅



Lo que ustedes vieron en la pantalla o en el estadio, durante el partido entre @clubleonfc y @ClubAmerica, aquí se los explicamos con todo detalle en pro de la transparencia de nuestro arbitraje. pic.twitter.com/pio1AiU92v — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 13, 2024

Ya con Marco Ortiz también en la revisión, González dice: «Congela la imagen y ahí le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos que sean muy claros«. Ortiz pregunta, “¿Si es mano?”, y continua “¡Ah pero le pega en la cabeza!”, reafirmando su postura.

Sin embargo, González contradice a Ortiz y le aclara su punto de vista: “Primero en la mano… (el balón) rueda por la mano”. Tras cambiar la toma, Ortiz acepta lo dicho por González y confirma la falta. “Esa es la mano, ahí congélamela”, concluye Ortiz y finaliza comunicando al estadio su decreto de penal para el América.