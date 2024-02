La directiva del Club Puebla se planteó el despido de Ricardo Carbajal de la dirección técnica de su equipo tras el mal arranque de campaña. Incluso, los altos mandos de “La Franja” estarían analizando las posibles opciones para sustituirlo.

Tras seis partidos disputados del Clausura 2024 de la Liga MX, el Club Puebla se quedó rezagado en la parte baja de la tabla. Y es que, de momento, el equipo poblano se mantiene en 16° lugar, con 4 puntos, sumando tres derrotas, por un solo triunfo y un empate.

Es por ello que, luego del descalabro por 3-0 ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Puebla, de acuerdo con información del diario “Récord”, buscaría darle fin a la era de Ricardo Carbajal al mando del equipo.

Sin embargo, cabe decir que habría un obstáculo. Y es que el Puebla no despediría a Carbajal, hasta que no tenga seguro al estratega que entraría en su lugar. Cabe recordar que la temporada pasada pasó por una situación similar cuando destituyó a Eduardo Arce y Gerardo Espinoza era el elegido para tomar el club. No obstante, debido a un tema de reglamento la institución no pudo registrarlo, siendo Carbajal que, de interino, se terminó quedando de fijo.

Es así que, de no darse una novedad, Carbajal estaría dirigiendo en el próximo juego de “La Franja”, previsto para este sábado 17 de febrero, a las 17:00 horas, cuando el equipo “Blanquiazul” visite a Bravos de ciudad Juárez.