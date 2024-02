El máximo torneo de clubes de la región, la Concachampions, confirmó la disputa de una edición más del “Clásico”. Y es que las Chivas de Guadalajara y el Club América, tras sobreponerse a la primera ronda del torneo, serán rivales en octavos de final.

Por la noche del miércoles 14 de febrero, el América venció en casa por 2-0 al Real Estelí de Nicaragua por la vuelta de la primera ronda eliminatoria de la Concachampions 2024. Con dicho resultado, el conjunto de Coapa concretó la remontada de la serie, para llevarse el pase a la siguiente fase por un global de 3-2.

Relive the highlights of the match between América and Real Estelí 👀▶️ #ConcaChampions pic.twitter.com/eFNDAoMcpi

Sin embargo, más allá de que América avanzó a los octavos de final, lo que causó revuelo de este resultado está en el que será el próximo adversario de “Las Águilas”. Y es que, por cómo quedaron conformadas las llaves, le tocará medirse ahora a su máximo rival, las Chivas de Guadalajara.

Cabe recordar que las Chivas, a su vez, consiguieron su pase a esta misma ronda el pasado martes 13, luego de que derrotaran en la vuelta de la primera ronda al Forge Football Club de Canadá por 2-1, para un global de 5-2 a favor del “Rebaño Sagrado”.

Don't miss out on the best moments of the Chivas vs. Forge matchup! 📹#ConcaChampions pic.twitter.com/nRPAJSaH7T