Día con día, nuevos jóvenes quieren formarse como bailarines de ballet clásico en el estado de Puebla, sin embargo, se han enfrentado a críticas por su género, peso y pigmento de piel, por lo que piden implementar acciones en contra de la discriminación y el racismo.

Con motivo del Día Internacional de la Danza que fue establecido por la Unesco en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza es que eligió que cada 29 de abril se celebre esta fecha en honor al natalicio de Jean-Georges Noverre, maestro y creador del ballet moderno.

Fue así como en entrevista para este medio, un grupo de estudiantes de la licenciatura de danza clásica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) hicieron un llamado al gremio de la danza para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los bailarines en Puebla al seguir interpretando el ballet.

Un cambio de la licenciatura de cine a la carrera de danza fue la decisión que tomó la intérprete Cinthia, quien se inclinó por la musicalidad, la elongación de su cuerpo y la técnica del ballet clásico que ofrece la BUAP a partir del proceso de admisión que contempló exámenes físicos, fisiológicos, psicológicos y más, porque es una carrera de alto rendimiento, señaló.

Respecto a su alimentación compartió que se hace un espacio para comer de acuerdo a su ritmo de vida, porque a veces su cuerpo le pide más, sin embargo, cada bailarín tiene una dieta diferente por su metabolismo.

“Comer demasiados carbohidratos provoca que me sienta pesada, es por eso que no como mucho esos elementos, y más que nada como lo que el cuerpo me pide para poder rendir durante el día, por ejemplo, yo como cinco raciones al día, lo cual no es lo mismo que otro bailarín ingiere, pues depende en gran medida de su dieta”