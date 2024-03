*Intervino en 64 ocasiones en el pleno y propuso 10 puntos de acuerdo

Fue el martes 27 de febrero del 2024 cuando el Senado de la República concede licencia a Alejandro Armenta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 1 de marzo.

Ahora, Armenta es el candidato de Morena, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la elección tendrá lugar el 2 de junio y su campaña electoral inicia el 31 de marzo.

Durante su desempeño desde 2018, fue presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año del ejercicio de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión correspondiente al año 2023, presentó 32 iniciativas de ley, así como 10 proposiciones con punto de acuerdo y a lo largo de 5 años tuvo 64 posicionamientos en el pleno.

Algo importante para Puebla y su historia fue la develación en el Muro de Honor del Salón de Plenos, la inscripción en letras doradas de la leyenda: A Los Tres Juanes de la Sierra Norte, Beneméritos Ilustres en Grado Heroico del Estado de Puebla.

Esta propuesta la hizo el 6 de diciembre de 2022, para rendir un homenaje a los generales Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas, por su participación histórica durante la Batalla del 5 de Mayo de 1862 en Puebla, como parte de la resistencia a la Intervención Francesa.

Nada mal para un senador de la República, quien tuvo una despedida, similar a los grandes toreros, con el aplauso y reconocimiento del respetable.

En su discurso de despedida, Armenta mencionó las siguientes ideas:

-Ser senador de la República ha sido el más alto honor que he tenido en su vida y estoy convencido que la lucha que dimos, desde esta trinchera, marcará precedentes en la vida del país.

-Tuve la oportunidad de contribuir al desarrollo de México, pero que los logros son resultado de cada una de las senadoras y senadores que integran este recinto legislativo.

-Por mandato de pueblo, el Senado tiene una composición plural, diferentes ideologías, proyectos y anhelos, pero la misma convicción de que el poder se convierta en una virtud, siempre y cuando sirva a los demás.

-Durante mi etapa como senador, fui presidente de la Mesa Directiva, tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Puntos Constitucionales y también formó parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Relaciones Exteriores y la de Economía.

-Nunca dudé en acompañar la lucha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hice convencido de que es lo correcto, porque el legado del humanismo mexicano servirá como hoja de ruta para aquellos que buscan el desarrollo de nuestro país.

-La tarea como senador de la República debe encaminarse siempre a legislar a favor de los mexicanos, por ello manifiesto mi compromiso rumbo a esta nueva encomienda que tengo en Puebla, de que seguiré conduciéndome bajo los principios que han guiado mi vida: ser útil, ser acomedido y ser agradecido y a ellos se suman los de no robar, no mentir y no traicionar.

-Como presidente del Senado expusimos la grandeza cultural de los 217 municipios de Puebla y de los 31 Estados de donde provienen mis compañeros. Dimos a conocer el talento de más de 6 mil poblanas y poblanos que visitaron nuestra sede: deportistas, artistas, académicos, organizaciones sociales, estudiantes, científicos, empresarios y líderes sociales.

-Fui el segundo poblano en presidir la Mesa Directiva del Senado, antes de mí lo fue Luis Miguel Barbosa Huerta, hombre tenaz, íntegro y virtuoso, que con su liderazgo político se convirtió en un referente del Poder Legislativo.

El día de la despedida hicieron uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien destacó la labor de Alejandro Armenta al frente de diversas comisiones, así como de la Mesa Directiva.

La legisladora del PRI, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que junto con Armenta llegaron al Senado con el anhelo de trabajar por un México más justo equitativo y en paz y hoy a pesar de no compartir el mismo proyecto político, Puebla tiene rumbo y seguramente nos irá muy bien.

Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, externó un agradecimiento por todo el trabajo realizado y lo consideró un caballero y le deseó que gobierne bien por las familias de Puebla.

Por el PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció el trabajo de Armenta como presidente de la Mesa Directiva y en las comisiones que presidió y le deseó éxito en sus aspiraciones.

Al hacer uso de la palabra, Rogelio Zamora Guzmán, morenista, destacó el trabajo, la dedicación y el amor de Armenta por el Estado de Puebla, al que calificó como una entidad llena de mujeres y hombres trabajadores.

Una despedida grande, como los grandes toreros.

En fin, como escribió Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938), en su poema Adiós:

¡Adiós para siempre mis dulzuras todas!

¡Adiós mi alegría llena de bondad!

¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas,

las cosas celestes que no vuelven más! …





