El control territorial de los delincuentes implica la derrota del Estado.

Los días transcurren entre las campañas políticas, los homicidios dolosos y los candidatos asesinados, caracterizando un panorama nacional convulso y con el proceso electoral más violento de los últimos lustros.

Mientras tanto diarios de otros países se suman a la alerta de la pérdida del control territorial por parte del Estado en México, veamos:

Financial Times: dos reporterosmencionaron queel crimen organizado se ha convertido en una amenaza para la seguridad y la economía de nuestro país. Los cárteles tienen el control de aproximadamente un tercio de nuestro país.

Comando Norte: anteriormente el jefe del Comando Norte afirmó que el crecimiento del crimen organizado en México es uno de los problemas que preocupa a las autoridades de Estados Unidos de América. Mencionó que entre el 30 y 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por grupos delictivos, esta es la razón por la que muchas personas deciden emigrar del país.

CNI: también la directora Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos de América, ha mencionado que partes del territorio mexicano están contraladas por narcotraficantes y que este problema es un gran reto para su presidente.

Algunos analistas y consultores nacionales ya han mencionado el número aproximado de personas que emplean los narcotraficantes para sus actividades delictivas. El gobierno federal no ha ofrecido datos al respecto por lo que no se pueda saber si no los tiene, no le conviene darlos a conocer, es omiso o cómplice del fenómeno del control territorial delincuencial.

La extorsión a las actividades productivas y comerciales, los retenes carreteros y las ejecuciones, son una prueba del control territorial de la delincuencia, esta situación podría afectar el desarrollo de la jornada comicial de 2024 a favor de un partido político, como ya se ha visto en los comicios federales intermedios o locales.

Dice una frase popular: “Compré un auto usado, lávalo está muy sucio –le contestan– por qué si yo no lo ensucié”.

