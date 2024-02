El día 7 de febrero de 2024 en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una muestra del uso del método heurístico conocido como paradigma indicial que se basa en la observación minuciosa, la recolección de información, la deducción lógica, la creatividad y el enfoque científico para resolver casos complejos. Todo lo anterior tiene que ver con tres cuestiones: la cuestión conjetural que tiene que ver con los hechos y sus circunstancias; la cuestión nominal relacionada con la forma de nombrar y definir, y finalmente, la cuestión evaluativa relativa a la justificación y juicios de valor. Aquí solo ordenaremos la información conjetural.

En relación a los hechos destaco lo ocurrido en tres años distintos: 1989, 1994, 2024, de lo cual doy detalles:

1989:

García Luna ingresa al Cisen.

1994:

el 23 de marzo es asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y García Luna ya ascendido en el Cisen, le toca ir a buscar, y liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el Cisen.

2024:

29 de enero Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato Colosio solicitó al mandatario Andrés López Obrador un indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre.

31 de enero: Los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández dieron a conocer que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial del actual líder del Ejecutivo en 2006 y aparecen los ataques a AMLO con la frase “presidente narcotraficante”

Las preguntas de AMLO:

“¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006?

En referencia a los ataques en su contra de que recibió fondos del narco para su campaña del 2006 AMLO se pregunta: “¿Por qué se enojaron tanto? Yo he andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan? A mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho. Además, es premio mundial de periodismo dos veces. Que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba, parece, en Israel y lo trajeron.”

La hipótesis de AMLO: “todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio.” “Yo creo más en Salinas y gente de la DEA. Lo relaciono por una venganza, o sea, para afectarnos en épocas electorales, y porque se tocó un tema bastante delicado. Ese es el tema delicado, pero yo no imaginaba que eso los iba a poner tan molestos.” A continuación en las propias palabras de AMLO: “¿Saben qué tengo como hipótesis? Que les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente, porque desde el principio hablé, desde que tomé posesión, que no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a expresidentes, lo dije. Además, hasta se llevó a cabo una consulta y, aunque la mayoría pidió que se investigara a los expresidentes, como no hubo participación suficiente, no fue vinculatoria.”

“Bueno, pero son tan perversos que piensan que uno actúa de la misma manera. Y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio, porque no se sabía, bueno, yo no lo sabía, el presidente de México no sabía hace tres meses que García Luna había ingresado al Cisen, a este sistema de espionaje, junto con Salinas, en 1989. Y no sabía que a él le toca, ya ascendido en el Cisen, ya como supervisor o jefe de operaciones, en 1994 ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el Cisen.

Pregunta de jarm: ¿cuál es el tema “bastante delicado”?

Colofón

De acuerdo con el libro de Francisco Cruz, García Luna, El Señor de la Muerte, (Capítulo 3 “El espía que aprendió de Salinas”, pp 32-39), Planeta, 2020 (primera edición). Cuando el almirante Wilfrido Robledo Madrid fungía como director del Cisen. García Luna: “Tiene 21 años y las calificaciones que alcanzó en su examen de ingreso le garantizaron de inmediato una plaza permanente. El Cisen fue creado el 13 de febrero de 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari para borrar, en papel, la historia negra y la descomposición de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), la cual había sustituido a la no menos siniestra Dirección Federal de Seguridad.”

