Ante la existencia de un sinfín de carreras profesionales, es normal querer adentrarnos en más de una, aunque la poca disponibilidad de tiempo y otras ocupaciones lo hagan un tanto difícil.

Las personas que desean, justamente, dar el salto y comenzar otra carrera después de haber concluido una, suelen aprovechar a cursar una maestría relacionada con la licenciatura a la cual aspiran a estudiar. De esa forma, pueden familiarizarse con algunos de los temas, o bien, logran identificar un punto de encuentro entre la carrera recién concluida y la que se planea iniciar.

En caso de que tú te encuentres en una situación similar o si simplemente buscas ampliar tus horizontes de conocimiento, entonces te sugerimos quedarte a leer para que descubras cómo puedes aprovechar las maestrías en tu transición a otra licenciatura.

Reflexiona sobre tus aspiraciones

Antes de tomar una decisión definitiva, evalúa los motivos que te han hecho considerar la idea de embarcarte a estudiar una nueva carrera, quizá vinculada al área en la que te encontrabas o a una totalmente diferente.

Cualquiera que sea el caso, lo más recomendable es que se revisen a detalle las razones y la situación actual; es decir, ¿cuentas con las habilidades básicas que exige el perfil de ingreso? ¿Has tenido acercamientos previos con la disciplina?

Tómate el tiempo de meditar sobre estos puntos y dale claridad a tu proceso, pues es muy similar al que llevaste a cabo durante la selección de tu primera carrera. Consulta las materias, ventaja competitiva, las oportunidades laborales, etc. Las decisiones informadas te salvarán de arrepentimientos indeseados.

Credito: Especial

Hora de escoger una maestría

El siguiente paso es investigar las diferentes carreras universitarias disponibles, y preseleccionar aquellas que encajan mejor con la que tienes pensada. Pero no te dejes guiar solo por el nombre, tomate el tiempo para explorar el contenido de los módulos para evitar cualquier tipo de sorpresa.

Recuerda que estudiar una maestría es un compromiso al cual es imposible renunciar de buenas a primeras, por ello, es importante que igualmente te inclines hacia alternativas que se acoplen a tu ritmo de vida y no descuides ningún aspecto de la misma.

Si requieres de información específica, no dudes en acercarte a gente que pueda asesorarte y te haga sentir seguro con la elección seleccionada.

Familiarízate con la información relevante

No permitas que la avalancha de teoría y conceptos nuevos te sobrepase, al fin y al cabo, estarás empezando desde cero, por lo tanto, es necesario que seas paciente y no te satures, pues la comprensión a fondo de un tema no se logra de la noche a la mañana.

Si para iniciar la maestría se te ha solicitado estar preparado con conocimientos específicos, entonces evita saltarte estos requisitos, de lo contrario, la resolución de desafíos se convertirá en una odisea. ¡Nada es imposible! Solo es cuestión de que te equipes con todas las herramientas necesarias.

Además, si lo haces, tendrás la delantera al momento de arrancar con la licenciatura, puesto que tú ya habrás recibido una aproximación.

Credito: Especial

Crea conexiones

Para explicar la relevancia de este punto, retomaremos el de arriba: si te encuentras en algún predicamento con una tarea, recibir la orientación de tus compañeros te hará más sencilla la comprensión del tópico.

Por otro lado, si tu plan es trabajar en el área de aquella carrera adicional, generar vínculos con otros alumnos de la maestría podría abrirte las puertas al mercado laboral o llegar a contactos de los cuales puedas continuar aprendiendo mientras estudias tu próxima carrera.

El plus de una certificación académica

Lanzarte a la aventura de una maestría no solo va a proporcionarle un plus a tu trayectoria académica, si la escoges pensándola como una introducción eficaz a la licenciatura que estás por estudiar, entonces estarás obteniendo un plus doble.

Aunque es cierto que podría representar una serie de obstáculos, la recompensa la conseguirás al finalizar el curso y aprovechar en tu nueva carrera todo lo aprendido.

Consigue una transición exitosa

Usa los posgrados a tu favor si tu objetivo es empezar una segunda carrera, eso sí, no olvides tomar en cuenta los consejos que te hemos brindado. Piensa bien tus siguientes pasos y fortalece tu formación académica, aun si eso implica sumergirte en aguas desconocidas.

La satisfacción final será invaluable.