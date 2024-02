La concesionaria Agua de Puebla condicionó la entrega de una constancia de no adeudo a cambio de adquirir un nuevo medidor, pese a que este documento se debe entregar cuando los usuarios están al corriente en sus pagos, como sucede en este caso.

Además, pese a que el Soapap, en el oficio GSTS/0856/2024, le informa al afectado que solo debe pagar 377 pesos para que la concesionaria le otorgue la constancia, ello no sucedió así y personal de la empresa volvió a insistir que se dará dicho documento hasta que se compre el nuevo medidor.

De acuerdo al reporte hecho llega a este medio, el pasado 24 de enero, se hizo la solicitud para adquirir el documento antes mencionado, luego de que dos días antes se cubrió el pago correspondiente a enero, el cual ascendió a 729 pesos.

Pese a ello, la respuesta de la empresa fue que no puede dar la constancia porque se debe hacer primero el cambio del medidor instalado en el domicilio del usuario; sin embargo, de acuerdo al artículo 49 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla específica que es obligación o facultad del prestador de servicios públicos -Agua de Puebla- otorgar la constancia de no adeudo, siempre y cuando esté al corriente con sus pagos.

Al respecto, Omar Jiménez Castro, litigante y quien ha enunciado varias irregularidades por parte de la empresa, aseguró que en ninguna de sus fracciones ni de sus apartados de la misma ley determina que el otorgamiento de la constancia de no adeudo esté condicionada por el cambio del aparato de medición, que es el argumento que está dando.

“cuando un usuario está al corriente de sus pagos, la empresa está obligada a proporcionar la constancia, cubriendo el monto correspondiente, que es de alrededor de 300 pesos (…) el usuario debe apersonarse en las oficinas de la concesionaria con su documento oficial en original y pagar el trámite y ésta ser expedida de forma inmediata, no existe alguna otra causal por la cual no se la entreguen, ni tampoco se tiene algún peritaje que demuestre que el aparato de medición ya no sirve”.

Se hace solicitud formal

Ante la respuesta de la empresa, el usuario emitió al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) para que interviniera. Esta solicitó a Agua de Puebla responder la solicitud del usuario.

Agua de Puebla emitió una notifiación al usuario para acudir por la constancia. Esta fue entregada este miércoles; no obstante, la fecha de emisión de la respuesta es del 2 de febebrero, es decir, se entrego 5 días después.

El usuario, tomando en cuenta la respuesta del orgnimos regulador -Soapap- acudió a pedir la constancia pero le fue negada nuevamente, con el argumento de que tiene que cambiar el medidor.

Explicó que fue atendido por Elizabeth Cote y Ashley Valle, cajeras que trabajan para la empresa, quienes le argumentaron que el área comercial les señaló que primero se tiene que comprar el medidor.

“La empresa no ha entendido, ni va entender que todo debe ser fundado y motivado, esto significa a que debe dar el fundamento legal que condicione al usuario a cambiar el medidor para que entregue la constancia de no adeudo, mientras eso sucede, le está perjudicando por no tener dicho documento”, remarcó Jiménez Castro.