Tocó el turno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de otorgar la constancia como candidato único a la gubernatura por Puebla a Eduardo Rivera Pérez, quién tuvo el respaldo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

“Alito” Moreno expresó que el exedil de la capital, es “ha demostrado con buenos resultados que tiene toda la capacidad para gobernar”, al mismo tiempo de reconocerlo como por el PRI. Argumentó que “hay una bola de cínicos y sinvergüenzas que antes se decían priistas y que estaban de esbirros, de lacayos, de lamebotas del gobierno de Morena”.

Sostuvo que “esos que son los campeones mundiales de las plurinominales y que no hacen trabajo en el partido, que quieren hacerle el servicio al gobierno, hoy, qué bueno que ya no están, porque aquí no vamos a aceptar ni presiones ni chantajes”.

Comentó que su enojo se debe a “que una vez más querían estar en las candidaturas, sin dar un solo golpe. ¡Qué padre! Candidatos en el PRI, pero trabajándole al gobernador y a Morena”, y agregó “ni enfrente los quieren”.

Finalmente, convocó a cerrar filas, a dar pasos firmes y mantener la unidad, apoyando a las candidatas y candidatos de la coalición con el PAN, el PRD y el PSI, “porque tenemos que pensar primero en Puebla y en México”.

En el marco de su gira de trabajo por la entidad, el dirigente nacional del tricolor encabezó además una reunión de trabajo con la senadora Nadia Navarro y la dirigencia del partido local PSI, “con quienes estamos construyendo fuerte para que a las familias poblanas les vaya muy bien”.