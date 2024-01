Tras el señalamiento al edil de Tianguismanalco, Martín Zanes Cortés, de atropellar y matar a un motociclista en la carretera a San Jerónimo Tecuanipan, el titular de la Segob, Javier Aquino Limón, lo llamó a ponerse a disposición y que las autoridades esclarezcan los hechos.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue un joven de 23 años de edad, de nombre Miguel Lauro, cuyo cuerpo fue identificado por su padre, además de que en el lugar se encontraba el vehículo Nissan 370Z, con matrícula RAS753C, que está a nombre del alcalde.

Por ello, en entrevista, el secretario de Gobernación señaló que es lamentable y desde que tuvieron conocimiento del caso han intentado comunicarse con el edil a través de la Dirección de Gobierno pidiéndole que se ponga a disposición de las autoridades para que dichas acusaciones se esclarezcan.

#Ángulo7Informa ll Luego de que el alcalde de Tianguismanalco, Martín Zanes Cortés, fue señalado de atropellar y matar a un joven que iba en su motocicleta, el titular de la @Segob_Puebla, @Javier_AquinoL, lo llamó a ponerse a disposición de las auditoridades. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/35xRWbtrsc — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 17, 2024

Dijo que si tiene alguna responsabilidad la debe atender, por lo que desde la administración estatal le van a dar acompañamiento a la familia de la víctima para que no haya impunidad, toda vez que el edil argumenta que no está involucrado en los casos, pero no se pueda estar en ambigüedad.

Cuenta con antecedentes

“Hemos sido muy puntuales en que él se presente, que se haga acompañar de los medios legales que requiera, pero que demuestre que no tuvo y si es que sí lo hizo, que se actué conforme a la ley, porque por parte del gobierno no hay inconveniente en apoyar a la familia.

El funcionario estatal manifestó que hay discrepancia entre los datos del vehículo que se manejan, pero igual se tienen señalamientos de que ha estado involucrado en arrancones en San Andrés Cholula, por lo que son antecedentes de excesos y es un momento oportuno para esclarecer su situación.

- Publicidad -

Incluso, comentó que este miércoles tenían una mesa de trabajo por la situación que se tienen en el municipio sobre la instalación de un corredor gastronómico, sin embargo, no se presentó Zanez Cortés y solo mandó a personal la Dirección de Obra Pública y otras acciones.

Explicó que en caso de que sea responsable del atropellamiento y asesinato se tendrá que someter al proceso jurídico correspondiente, lo que arrojaría que se haga un ajuste en el ayuntamiento, que representaría que el suplente asuma el cargo, porque ahorita todo está en presunto.

Agilizarán instalación de alarmas sísmicas

En otro tema, Aquino Limón comentó que el sismo que se reportó por la mañana en la zona de Ciudad Serdán, sin que haya habido afectaciones, aunque esto da pie a que se agilice la instalación de las alarmas sísmicas que están pendiente, luego de que ya regresaron a clases en las escuelas.

-Publicidad-

Agregó que actualmente se tienen colocadas 2 mil 700 y ya se comunicaron con el proveedor para que se hagan los trabajos en las mil 300 que faltan, pues deben ser 4 mil antes de que acabe la administración, pues tiene que ver el tema del internet para su funcionamiento.

Precisó que la región desde la Mixteca hasta la zona del centro y Ciudad Serdán es donde más se presenta la actividad sísmica, siendo la primera de éstas en donde hay menos avance de alarmas, por lo que se busca es que estén en edificios públicos, pues la conectividad a internet es una de las complejidades que enfrentan.