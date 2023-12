La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Patricio N. por el delito de lesiones provocadas al guardia de seguridad en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis en noviembre pasado y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación.

A través de un comunicado, la institución de procuración de justicia informó este viernes que se entregó el sustento de datos probatorios durante audiencia contra el joven de 17 años de edad al juez de la causa, a fin de esclarecer los hechos.

Detalló que realizó diversos actos de investigación que derivaron en la vinculación a proceso del presunto responsable, a quien la autoridad judicial le impuso diversas medidas cautelares, entre ellas: no salir del país, no acercarse a la víctima o a su domicilio y someterse a tratamiento psicológico especializado.

Sin precisar si Patricio N. esta fuera del país, toda vez que su papá dijo en una entrevista que lo había mandado a California con unos familiares “para protegerlo”, detalló que se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Apenas el jueves, al ser cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que Patricio N. estaba citado este viernes a comparecer ante un juez como parte del proceso penal en su contra, por lo que de no asistirlo, sería detenido.

Así ocurrieron los hechos

Cebe mencionar que los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad de la caseta de vigilancia de los clúster del fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, en los que se observa cómo Patricio N. pide al guardia de seguridad, trabajador de la empresa VIMA, que levante la pluma para que su automóvil pase, pues su aplicación no servía.

😠 #OtraVez | En #LomasDeAngelópolis, joven menor de edad, #Estudiante de la @UAnahuacPuebla, agredió al guardia solo porque no abría, cuando este, se tendría que haber cambiado de carril y presentado identificación. 👉El guardia está internado en el seguro con nariz rota. pic.twitter.com/uhLmvxFTCV — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 29, 2023

Sin embargo, el guardia le dice que no le podía permitir el acceso y que se pasara al otro carril donde ingresan los demás, aunque minutos después se levanta la pluma, pero el joven se baja de su vehículo, regresa y entra a la caseta de vigilancia y empieza a golpearlo en la cara, cabeza y torso, sin que la víctima responda a las agresiones.

En un segundo video se observa cómo una residente que también intenta entrar, graba desde su celular los hechos, de lo que se percató el joven, por lo que deja de agredir al guardia y pide no ser grabando bajo el argumento de que es menor de edad.

“Por favor no me grabes, soy menor de edad, este puto me empezó a pegar señora”, exclamó al tiempo de retar al guardia de seguridad a darse un “tiro”, pues le asegura que fue él quien empezó a golpearlo, aunque en respuesta el afectado dice que hay cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido.